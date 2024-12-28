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S&P Global: рост деловой активности в сфере услуг в России замедлился

Ведомости

К концу года рост деловой активности в сфере услуг в России замедлился, увеличение объема невыполненных работ фиксируется в компаниях сферы услуг второй месяц подряд, сообщило агентство S&P Global.

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в декабре снизился до 51,2 пункта, в ноябре этот показатель составлял 53,2 пункта, следует из сообщения.

«Несмотря на устойчивый рост новых заказов, рост производства замедлился до самого медленного за три месяца на фоне относительно сдержанного спроса клиентов», – сообщило агентство.

Там отметили, что объемы невыполненных работ росли самыми быстрыми темпами с августа 2023 г. Такая ситуация произошла несмотря на самые быстрые темпы создания рабочих мест за четыре месяца, отметили в S&P Global.

Индекс деловой активности в сфере обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 49,5 пункта против 52,1 пункта в августе, сообщал ранее S&P Global. В связи с сокращением притока новых заказов российские производители снизили численность персонала. Темпы сокращения рабочих мест оказались самыми высокими с октября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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