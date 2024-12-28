S&P Global: рост деловой активности в сфере услуг в России замедлился
К концу года рост деловой активности в сфере услуг в России замедлился, увеличение объема невыполненных работ фиксируется в компаниях сферы услуг второй месяц подряд, сообщило агентство S&P Global.
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в декабре снизился до 51,2 пункта, в ноябре этот показатель составлял 53,2 пункта, следует из сообщения.
«Несмотря на устойчивый рост новых заказов, рост производства замедлился до самого медленного за три месяца на фоне относительно сдержанного спроса клиентов», – сообщило агентство.
Там отметили, что объемы невыполненных работ росли самыми быстрыми темпами с августа 2023 г. Такая ситуация произошла несмотря на самые быстрые темпы создания рабочих мест за четыре месяца, отметили в S&P Global.
Индекс деловой активности в сфере обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 49,5 пункта против 52,1 пункта в августе, сообщал ранее S&P Global. В связи с сокращением притока новых заказов российские производители снизили численность персонала. Темпы сокращения рабочих мест оказались самыми высокими с октября 2022 г.