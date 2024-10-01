Индекс PMI обрабатывающих отраслей сократился впервые с весны 2022 года

Согласно исследованию, рост производственных затрат и себестоимости продукции ускорился на фоне повышения цен на услуги поставщиков и транспортировку. Кроме того, темпы роста отпускных цен оказались самыми высокими почти за год. В связи с сокращением притока новых заказов российские производители снизили численность персонала. Темпы сокращения рабочих мест были самыми высокими с октября 2022 г.