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Индекс PMI обрабатывающих отраслей сократился впервые с весны 2022 года

Ведомости

Индекс деловой активности (PMI) в сфере обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 49,5 пункта против 52,1 пункта в августе. Это первое такое снижение показателя с апреля 2022 г. Об этом сообщается в отчете S&P Global.

Согласно исследованию, рост производственных затрат и себестоимости продукции ускорился на фоне повышения цен на услуги поставщиков и транспортировку. Кроме того, темпы роста отпускных цен оказались самыми высокими почти за год. В связи с сокращением притока новых заказов российские производители снизили численность персонала. Темпы сокращения рабочих мест были самыми высокими с октября 2022 г.

При этом российские производители зафиксировали рост заказов до наивысших показателей с августа прошлого года. Это обусловлено ростом спроса в Центральноазиатском регионе, отмечается в отчете.

2 сентября сообщалось, что рост деловой активности обрабатывающих отраслей России замедлился в августе. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 52,1 пункта, в июле он достигал 53,6 пункта. Объемы невыполненных заказов вернулись к росту в августе после сокращений в течение двух предшествующих ему месяцев. Сообщается, что задержки поставок сырья мешали компаниям обрабатывать поступающие заказы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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