Индекс PMI обрабатывающих отраслей сократился впервые с весны 2022 года
Индекс деловой активности (PMI) в сфере обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 49,5 пункта против 52,1 пункта в августе. Это первое такое снижение показателя с апреля 2022 г. Об этом сообщается в отчете S&P Global.
Согласно исследованию, рост производственных затрат и себестоимости продукции ускорился на фоне повышения цен на услуги поставщиков и транспортировку. Кроме того, темпы роста отпускных цен оказались самыми высокими почти за год. В связи с сокращением притока новых заказов российские производители снизили численность персонала. Темпы сокращения рабочих мест были самыми высокими с октября 2022 г.
При этом российские производители зафиксировали рост заказов до наивысших показателей с августа прошлого года. Это обусловлено ростом спроса в Центральноазиатском регионе, отмечается в отчете.
2 сентября сообщалось, что рост деловой активности обрабатывающих отраслей России замедлился в августе. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России снизился до 52,1 пункта, в июле он достигал 53,6 пункта. Объемы невыполненных заказов вернулись к росту в августе после сокращений в течение двух предшествующих ему месяцев. Сообщается, что задержки поставок сырья мешали компаниям обрабатывать поступающие заказы.