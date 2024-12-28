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«Черноголовка» купила производителя напитков с кусочками растений из Пензы

Ведомости

Управляющая компания «Черноголовка» приобрела 100% долей производителя безалкогольных напитков с кусочками растений и фруктов ООО «Вельта-Пенза». Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.

«Вельта-Пенза» была основана в 2011 г. и занимается выпуском более чем 30 видов безалкогольных напитков с кусочками алоэ, кокосового желе, семенами базилика и др. Бренды компании – Marmell, MoonBerry и Jelly Basilly. Выручка производителя в 2023 г. увеличилась на 15,8% до 2,4 млрд руб., чистая прибыль – на 9,6% до 358,5 млн руб., следует из данных на сайте ФНС.

Представитель «Черноголовки» сообщил изданию Shoppers, что «Вельта-Пенза» – крупнейший в России производитель напитков с кусочками растений и фруктов. Сделка позволит расширить ассортимент и усилить портфель. Подробности покупки представитель «Черноголовки» не раскрыл.

27 декабря «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на имеющиеся в распоряжении уведомления, что шесть производителей и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья» и «Боржоми», предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на безалкогольные напитки в среднем от 9 до 15% с начала 2025 г. Решение о повышении стоимости производители в своих уведомлениях мотивировали тем, что в этом году случилось подорожание упаковки, сырья для напитков, кофейных зерен, также выросли затраты на логистику, обслуживание оборудования и коммунальные услуги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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