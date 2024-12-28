«Черноголовка» купила производителя напитков с кусочками растений из Пензы

27 декабря «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на имеющиеся в распоряжении уведомления, что шесть производителей и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья» и «Боржоми», предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на безалкогольные напитки в среднем от 9 до 15% с начала 2025 г. Решение о повышении стоимости производители в своих уведомлениях мотивировали тем, что в этом году случилось подорожание упаковки, сырья для напитков, кофейных зерен, также выросли затраты на логистику, обслуживание оборудования и коммунальные услуги.