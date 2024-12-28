«Черноголовка» купила производителя напитков с кусочками растений из Пензы
Управляющая компания «Черноголовка» приобрела 100% долей производителя безалкогольных напитков с кусочками растений и фруктов ООО «Вельта-Пенза». Соответствующие изменения отражены в ЕГРЮЛ.
«Вельта-Пенза» была основана в 2011 г. и занимается выпуском более чем 30 видов безалкогольных напитков с кусочками алоэ, кокосового желе, семенами базилика и др. Бренды компании – Marmell, MoonBerry и Jelly Basilly. Выручка производителя в 2023 г. увеличилась на 15,8% до 2,4 млрд руб., чистая прибыль – на 9,6% до 358,5 млн руб., следует из данных на сайте ФНС.
Представитель «Черноголовки» сообщил изданию Shoppers, что «Вельта-Пенза» – крупнейший в России производитель напитков с кусочками растений и фруктов. Сделка позволит расширить ассортимент и усилить портфель. Подробности покупки представитель «Черноголовки» не раскрыл.
27 декабря «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на имеющиеся в распоряжении уведомления, что шесть производителей и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья» и «Боржоми», предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на безалкогольные напитки в среднем от 9 до 15% с начала 2025 г. Решение о повышении стоимости производители в своих уведомлениях мотивировали тем, что в этом году случилось подорожание упаковки, сырья для напитков, кофейных зерен, также выросли затраты на логистику, обслуживание оборудования и коммунальные услуги.