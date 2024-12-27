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«Коммерсантъ»: производители предупредили о подорожании безалкогольных напитков

Ведомости

Шесть производителей и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья» и «Боржоми», предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на безалкогольные напитки в среднем от 9 до 15% с начала 2025 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении уведомления.

По данным газеты, с 1 января цены на свои напитки поднимут «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января – «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд» (дистрибутор), а с февраля – «Мултон Партнерс» и «Боржоми». Собеседник «Коммерсанта» из крупной торговой сети подтвердил эти сведения и уточнил, что наибольший рост отпускных цен ожидается на газировки.

Решение о повышении стоимости производители в своих уведомлениях мотивировали тем, что в этом году случилось подорожание упаковки, сырья для напитков, кофейных зерен, также выросли затраты на логистику, обслуживание оборудования и коммунальные услуги. Кроме того, упоминается в целом высокая инфляция в стране и ослабление курса рубля. В компаниях «Коммерсанту» не прокомментировали данную информацию.

В апреле «Ведомости» писали, что в России впервые за пять лет снизилось производство безалкогольных напитков – после введения акциза на газировку с сахаром потребители начали переключаться на соки. Производство безалкогольных напитков в январе – феврале 2024 г. снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – до 112,2 млн дал, следовало из статистики Росстата. В торговых сетях продажи газировки за I квартал 2024 г. сократились на 1,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., по данным NielsenIQ. 

В октябре 2024 г. резидент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на безалкогольные сахаросодержащие напитки с 7 до 10 руб. за литр. Нововведение начнет действовать с 1 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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