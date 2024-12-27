«Коммерсантъ»: производители предупредили о подорожании безалкогольных напитков

В апреле «Ведомости» писали, что в России впервые за пять лет снизилось производство безалкогольных напитков – после введения акциза на газировку с сахаром потребители начали переключаться на соки. Производство безалкогольных напитков в январе – феврале 2024 г. снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – до 112,2 млн дал, следовало из статистики Росстата. В торговых сетях продажи газировки за I квартал 2024 г. сократились на 1,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., по данным NielsenIQ.