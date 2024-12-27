«Коммерсантъ»: производители предупредили о подорожании безалкогольных напитков
Шесть производителей и дистрибуторов, включая «Черноголовку», «Сады Придонья» и «Боржоми», предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен на безалкогольные напитки в среднем от 9 до 15% с начала 2025 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении уведомления.
По данным газеты, с 1 января цены на свои напитки поднимут «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января – «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд» (дистрибутор), а с февраля – «Мултон Партнерс» и «Боржоми». Собеседник «Коммерсанта» из крупной торговой сети подтвердил эти сведения и уточнил, что наибольший рост отпускных цен ожидается на газировки.
Решение о повышении стоимости производители в своих уведомлениях мотивировали тем, что в этом году случилось подорожание упаковки, сырья для напитков, кофейных зерен, также выросли затраты на логистику, обслуживание оборудования и коммунальные услуги. Кроме того, упоминается в целом высокая инфляция в стране и ослабление курса рубля. В компаниях «Коммерсанту» не прокомментировали данную информацию.
В апреле «Ведомости» писали, что в России впервые за пять лет снизилось производство безалкогольных напитков – после введения акциза на газировку с сахаром потребители начали переключаться на соки. Производство безалкогольных напитков в январе – феврале 2024 г. снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – до 112,2 млн дал, следовало из статистики Росстата. В торговых сетях продажи газировки за I квартал 2024 г. сократились на 1,1% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., по данным NielsenIQ.
В октябре 2024 г. резидент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении акцизов на безалкогольные сахаросодержащие напитки с 7 до 10 руб. за литр. Нововведение начнет действовать с 1 января 2025 г.