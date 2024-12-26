Ladoga начала выпускать джин-тоник

Ladoga начала выпускать джин-тоникДо конца года она рассчитывает произвести около 5 млн банок напитка
Алкогольная компания Ladoga (производитель водки «Царская», джина Barrister, виски Fowler’s и др.) расширила портфель продукции джин-тоником. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Ladoga.
Выпуск коктейля налажен на петербургском заводе ее партнера – «Браво Премиум» (входит в группу «Руст»), уточнил собеседник. В пресс-службе «Руст» эту информацию подтвердили.
Джин-тоник будет продаваться в рознице под брендом Barrister, уточнил представитель Ladoga. Компания уже выпускает джин под эти же брендом, а коктейль изготавливается на его основе. До этого джин-тоник в бутылках в нашей стране производился в основном на основе пива и спирта, так как использование качественных крепких спиртных напитков в составе коктейлей резко увеличивает их стоимость, говорит представитель компании.
У Ladoga в отличие от многих других конкурентов производство джина налажено с 2016 г. Выход в новую категорию президент Ladoga Вениамиин Грабар объясняет тем, что спрос на джин в стране активно растет, а джин-тоник – самый распространенный коктейль на основе джина.
Доля Barrister на российском рынке джина составляла 45,7% по итогам 9 месяцев 2024 г., согласно данным самой компании. Прирост продаж Barrister на внутреннем рынке за этот период – 29% год к году до 695 000 дал.
Первая партия джин-тоника была выпущена объемом 330 000 банок, а до конца года рассчитываем произвести 5 млн штук, уточняет представитель компании. Джин-тоник, по его словам, также может появиться в продаже до Нового года в винотеках Ladoga Wine.
Расширение портфеля продукции джин-тоником владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман считает логичным для Ladoga. Он обращает внимание, что потребители уже знакомы с брендом Barrister.
В целом джин последние годы пользуется высоким спросом, отмечает Кауфман. Продажи этого алкогольного напитка в России в январе-ноябре 2024 г. выросли на 17,4% к тому же периоду 2023 г. в денежном выражении и на 14,3% – в натуральном, подсчитали для «Ведомостей» в аналитической компании «Нильсен» (учитывает данные более 180 розничных сетей и традиционных торговых точек). Абсолютных значений там традиционно приводят.
Растет интерес и к коктейлям из джина, добавляет Кауфман. Джин-тоник, обращает внимание эксперт, делают дома, заказывают в барах и ресторанах, а также покупают готовый продукт в банках в магазинах.
Рынок этого коктейля в банках России пока не насыщен и конкурентов немного, добавляет Кауфман. В то же время продукция того же «Очаково» дешевле – от 80 до 140 руб. за бутылку в зависимости от объема против 200 руб. у Ladoga, обращает внимание эксперт.
Ladoga – крупный российский производитель и дистрибутор алкогольной продукции, основан в 1995 г. в Санкт-Петербурге. Владеет сетью винотек (70 точек в различных городах страны), ликероводочным заводом в Петербурге и предприятием по выпуску вискового дистиллята в Ставропольском крае. Мощность производства алкогольной продукции – около 80 млн л в год. Компания также является импортером вина и ликеров.
Владельцы ООО «Группа Ладога» – Светлана и Вениамин Грабар (им принадлежит 22,3% и 10% соответственно), Анна Купоросова (24,8%), Владимир Евстратьев (15%), Ксения Клюшкина (12,4%), Майя Князева (10%) и Александр Тимченко (5%), следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Выручка по РСБУ в 2023 г., по собственным данным компании, составила 36 млрд руб. Чистую прибыль производитель не раскрывает. Общий объем продаж за прошлый год – 5,2 млн дал (+ 46% год к году). Реализация импортного портфеля увеличилась на 25% год к году до 1 млн дал.