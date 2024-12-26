Ladoga начала выпускать джин-тоник

Джин-тоник будет продаваться в рознице под брендом Barrister, уточнил представитель Ladoga. Компания уже выпускает джин под эти же брендом, а коктейль изготавливается на его основе. До этого джин-тоник в бутылках в нашей стране производился в основном на основе пива и спирта, так как использование качественных крепких спиртных напитков в составе коктейлей резко увеличивает их стоимость, говорит представитель компании.