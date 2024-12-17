«Росспиртпром» в январе поднимет цены на свою продукцию

Он добавляет, что водка – традиционный русский алкогольный напиток, поэтому спрос на него останется высоким. Его реализация и производство в России остаются стабильны, добавляет он. За январь-ноябрь 2024 г. продажи водки в стране в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 0,7% до 68,7 млн дал, следует из данных Росалкотабакконтроля. Выпуск водки, по данным ведомства, в январе-октябре вырос на 1,8% год к году до 64,5 млн дал.