«Росспиртпром» в январе поднимет цены на свою продукцию

«Росспиртпром» в январе поднимет цены на свою продукциюКомпания объясняет это ростом стоимости сырья и высокой ставкой ЦБ
Крупнейший производитель этилового спирта в России АО «Росспиртпром» уведомил производителей водки о повышении отпускных цен с 1 января 2025 г., следует из письма компании, с которым ознакомились «Ведомости». Цена за 1 декалитр (дал, равен 10 л) вырастет до 1060 руб. без учета НДС.
Подлинность извещения подтвердили два источника в компаниях-производителей водки, а также президент компании Ladoga (водка «Царская», джин Barrister) Вениамин Грабар.
В пресс-службе «Росспиртпрома» на запрос «Ведомостей» не ответили.
В последний раз «Росспиртпром» поднимал цены с 1 сентября – с 780 руб. до 850 руб. за 1 дал, сообщал РБК. Таким образом, с 1 января спирт компании подорожает на 19%. В целом с июня 2024 г., когда предприятие было приватизировано и приобретено компанией «Бизнес-Альянс», это уже четвертое повышение цен. С июня отпускные цены на спирт «Росспиртпрома» выросли на 56%.
В письме «Росспиртпрома» производителям водки говорится, что очередное повышение цен с 1 января связано с ростом стоимости заемного капитала в связи с изменением ставки ЦБ (сейчас ключевая ставка – 21%), увеличением себестоимости продукции из-за изменения стоимости основного сырья, товаров и услуг, необходимых для устойчивого производства. Там также указывается на «объективную необходимость» наращивания инвестиций в основной капитал для сохранения объемов производства на заводах группы, что в конечном итоге позволит обеспечить бесперебойные поставки качественной продукции «всем участникам рынка на долгосрочной основе».
Получение письма о пересмотре цен на этиловый спирт, говорит Грабар, не было неожиданным и «не вызвало негатива». Эта мера, по его словам, оправданная с учетом роста цен на зерно, транспортных издержек и фонда оплаты труда, также высокой ключевой ставки. «Насколько нам известно, заводы “Росспиртпрома” находились в тяжелом положении с точки зрения технического оснащения, и собственники были вынуждены инвестировать в их модернизацию», – добавил он.
Этиловый спирт с января 2025 г., учитывая данное повышение, будет стоить 106 руб. за л, подсчитал директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Из одного литра спирта можно выпустить 5 бутылок водки, указывает он. Таким образом, подорожание одной бутылки не превысит 21 руб., подсчитал Дробиз.
Он добавляет, что водка – традиционный русский алкогольный напиток, поэтому спрос на него останется высоким. Его реализация и производство в России остаются стабильны, добавляет он. За январь-ноябрь 2024 г. продажи водки в стране в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 0,7% до 68,7 млн дал, следует из данных Росалкотабакконтроля. Выпуск водки, по данным ведомства, в январе-октябре вырос на 1,8% год к году до 64,5 млн дал.
«Росспиртпром» был создан в 2000 г. Сейчас компания является крупнейшим производителем этилового спирта в России. Она владеет восемью заводами в Тульской, Курской, Новосибирской областях, а также Кабардино-Балкарской Республике, Северной Осетии-Алании. Предприятия группы в январе-октябре 2024 г., сообщал в ноябре «Коммерсантъ», увеличило выпуск спирта на 5% к аналогичному периоду прошлого года до 17,4 млн дал. Компания занимала первую строчку по объемам производства, за ней следовали «Ренессанс» и «Татспиртпром» с 4,6 и 3,4 млн дал.
«Росспиртпром» был включен в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 гг. В декабре прошлого года ведомство выставило на торги 100%-ный пакет акций. Единственным участником и победителем торгов стало ООО «Бизнес-Альянс», заплатившее за актив 8,3 млрд руб.
Провести приватизацию крупнейшего российского производителя этилового спирта предложил министр финансов Антон Силуанов. Чиновник объяснял необходимость перехода компании в частные руки тем, что ее позиции на рынке «начали ослабевать». Если в 2022 г. «Росспиртпром» был ведущим производителем этилового спирта в РФ с долей рынка в 46,6%, то в I квартале 2023 г. она снизилась до 42,5%.
В 2023 г. выручка «Росспиртпрома» по РСБУ снизилась на 10% к 2022 г. до 1,8 млрд руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Чистая прибыль уменьшилась с 848 млн руб. до 560 млн руб.