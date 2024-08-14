«Росспиртпром» анонсировал третье повышение цен после приватизации

С начала июня текущего года «Росспиртпром» повышает цены в третий раз. С 1 июня он увеличивал цену с 680 руб. за 1 дал до 730 руб., а с 1 августа – с 730 руб. до 780 руб. Цена в 680 руб. за 1 дал действовала с 1 января 2023 г.