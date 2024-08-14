«Росспиртпром» анонсировал третье повышение цен после приватизации
Цены на спирт с 1 сентября повысятся почти на 9%. За 1 дал ректификованного спирта производители будут платить 850 руб. «Росспиртпром» объяснил принятую меру повышением стоимости заемного капитала из-за изменения ключевой ставки Центробанка. Производитель спирта также сослался на «значительный» рост себестоимости спирта из-за подорожания сырья.
С начала июня текущего года «Росспиртпром» повышает цены в третий раз. С 1 июня он увеличивал цену с 680 руб. за 1 дал до 730 руб., а с 1 августа – с 730 руб. до 780 руб. Цена в 680 руб. за 1 дал действовала с 1 января 2023 г.
АО «Росспиртпром» было включено в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 гг. Провести приватизацию крупнейшего российского поставщика этилового спирта предложил министр финансов Антон Силуанов. В апреле Росимущество продало 100% акций «Росспиртпрома» за 8,29 млрд руб. Единственным участником и победителем торгов стало ООО «Бизнес-Альянс».