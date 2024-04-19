Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,3 млрд рублей
Росимущество продало 100% акций АО «Росспиртпром» за 8,29 млрд руб.. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги».
Единственным участником и победителем торгов стало ООО «Бизнес-Альянс». Начальная цена лота составляла 10,6 млрд руб. с шагом в 79,5 млн руб.
«Росспиртпром» уже пытались продать в январе, но тогда аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
АО «Росспиртпром» было включено в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 гг.. В декабре прошлого года ведомство выставило на электронные торги 100%-ый пакет акций предприятия. «Росспиртпром» полностью находится в федеральной собственности. Ему принадлежит восемь заводов в Тульской, Новосибирской, Курской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании. Предприятие занимается производством этилового спирта, оказывает транспортные услуги по перевозке опасных грузов, а также вывоз, хранение вне мест изъятия, уничтожение по решению суда изъятого из незаконного оборота или конфискованного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Провести приватизацию крупнейшего российского поставщика этилового спирта «Росспиртпрома» предложил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, позиции компании на рынке начали ослабевать. Если в 2022 г. «Росспиртпром» был ведущим производителем в отрасли с долей рынка в 46,6%, то уже в I квартале 2023 г. она снизилась до 42,5%.