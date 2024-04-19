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Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,3 млрд рублей

Ведомости

Росимущество продало 100% акций АО «Росспиртпром» за 8,29 млрд руб.. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги».

Единственным участником и победителем торгов стало ООО «Бизнес-Альянс». Начальная цена лота составляла 10,6 млрд руб. с шагом в 79,5 млн руб.

«Росспиртпром» уже пытались продать в январе, но тогда аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

АО «Росспиртпром» было включено в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 гг.. В декабре прошлого года ведомство выставило на электронные торги 100%-ый пакет акций предприятия. «Росспиртпром» полностью находится в федеральной собственности. Ему принадлежит восемь заводов в Тульской, Новосибирской, Курской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании. Предприятие занимается производством этилового спирта, оказывает транспортные услуги по перевозке опасных грузов, а также вывоз, хранение вне мест изъятия, уничтожение по решению суда изъятого из незаконного оборота или конфискованного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Провести приватизацию крупнейшего российского поставщика этилового спирта «Росспиртпрома» предложил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, позиции компании на рынке начали ослабевать. Если в 2022 г. «Росспиртпром» был ведущим производителем в отрасли с долей рынка в 46,6%, то уже в I квартале 2023 г. она снизилась до 42,5%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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