Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,3 млрд рублей

АО «Росспиртпром» было включено в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 гг.. В декабре прошлого года ведомство выставило на электронные торги 100%-ый пакет акций предприятия. «Росспиртпром» полностью находится в федеральной собственности. Ему принадлежит восемь заводов в Тульской, Новосибирской, Курской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – Алании. Предприятие занимается производством этилового спирта, оказывает транспортные услуги по перевозке опасных грузов, а также вывоз, хранение вне мест изъятия, уничтожение по решению суда изъятого из незаконного оборота или конфискованного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.