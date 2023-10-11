Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром»

Уточняется, что Силуанов предложил приватизировать 100% «Росспиртпрома». По его словам, позиции компании на рынке начали ослабевать. Если в прошлом году «Росспиртпром» был ведущим производителем в отрасли с долей рынка в 46,6%, то уже в I квартале этого года она снизилась до 42,5%.