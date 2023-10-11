Минфин предложил приватизировать «Росспиртпром»
Министр финансов Антон Силуанов направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение провести приватизацию крупнейшего российского поставщика этилового спирта «Росспиртпрома» до конца года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на документ.
«Для сохранения роли АО «Росспиртпром» как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам», – сказано в документах ведомства.
Уточняется, что Силуанов предложил приватизировать 100% «Росспиртпрома». По его словам, позиции компании на рынке начали ослабевать. Если в прошлом году «Росспиртпром» был ведущим производителем в отрасли с долей рынка в 46,6%, то уже в I квартале этого года она снизилась до 42,5%.
По информации ведомства, это может быть связано в том числе с изменениями структуры рынка. В частности, по итогам 2022 г. число самостоятельных производителей этанола выросло на 84%. В результате снижения спроса со стороны крупных производителей крепкой продукции по итогам I квартала этого года объем продаж спирта сократился на 15%.
«Росспиртпром» полностью находится в федеральной собственности. Ему принадлежит восемь заводов в Тульской, Новосибирской, Курской и других областях. Компания специализируется на производстве этилового спирта и его транспортировке, а также на уничтожении нелегальной продукции.
10 октября Силуанов сообщил, что Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. Он допустил, что возможность продажи некоторых активов государства без потери контроля с его стороны могут рассмотреть в 2024 г.
В апреле председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики. В мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок.
15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос приватизации находится постоянно на повестке дня, в правительстве его многие поддерживают. При этом он уточнял, что приватизация «всегда является конечным результатом» за исключением секторов, где частный бизнес не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли.