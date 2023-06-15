Песков прокомментировал идею приватизации

«Такие идеи, действительно, они постоянно на повестке дня. Дальше – это вопрос рентабельности, дальше – это главное чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места, это однозначно», – рассказал он.