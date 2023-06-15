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Бизнес

Песков прокомментировал идею приватизации

Ведомости

Вопрос приватизации находится постоянно на повестке дня, в правительстве его многие поддерживают, ключевым здесь является недопущение разбазаривания государственного добра за бесценок. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

«Такие идеи, действительно, они постоянно на повестке дня. Дальше – это вопрос рентабельности, дальше – это главное чтобы не разбазаривать государственное добро за бесценок. Но то, что оно должно в итоге попасть в частные руки и стать более прибыльным, более эффективным, создавать новые рабочие места, это однозначно», – рассказал он.

Приватизация, которую многие поддерживают в экономическом блоке кабмина, «всегда является конечным результатом» за исключением секторов, где частный бизнес не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли, добавил Песков.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нужно двигаться в сторону приватизации, это возможно сделать «без ущерба стратегическим интересам» России. В поддержку приватизации также выступил помощник президента Максим Орешкин. Он напомнил о предложении главы ВТБ Андрея Костина, отметив, что поддерживает не «масштабную приватизацию», а вариант, упомянутый Набиуллиной – «выход из неэффективно используемых государством активов с пользой, выгодой для государства».

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Костин в апреле предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики, которые сложились за последние 30 лет. По его словам, такая мера поможет укрепить основы рыночных механизмов, обеспечить развитие фондового рынка, а также сформировать новую генерацию менеджеров и создать конкуренцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных