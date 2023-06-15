Газета
Экономика

Набиуллина поддержала идею приватизации

Ведомости

Нужно двигаться в сторону приватизации, это возможно сделать «без ущерба стратегическим интересам» России. Такое заявление сделала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я считаю, что, конечно, нужно приватизировать. У нас есть что приватизировать без ущерба стратегическим интересам», – сказала она. Трансляция велась на сайте форума.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников также считает, что у российской экономики нет другого пути, кроме как «двигаться в сторону частных инвестиций». «Только частные инвестиции вытащат нашу экономику», – подчеркнул он, выступая на ПМЭФ.

За приватизацию также выступил помощник президента Максим Орешкин. Он напомнил о предложении главы ВТБ Андрея Костина, отметив, что поддерживает не «масштабную приватизацию», а вариант, упомянутый Набиуллиной – «выход из неэффективно используемых государством активов с пользой, выгодой для государства».

Ранее по теме: Костин предложил перезапустить приватизацию

В начале апреля в колонке для РБК Костин предложил перезапустить в стране приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики, которые сложились за последние 30 лет. По его словам, такая мера поможет укрепить основы рыночных механизмов, обеспечить развитие фондового рынка, а также сформировать новую генерацию менеджеров и создать конкуренцию.

Комментируя предложение главы ВТБ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают идею новой приватизации в России. Вместе с тем он назвал интересной представленную Костиным точку зрения.

В мае о необходимости «большой приватизации» в стране заявили в Минфине. Однако, по словам заместителя министра финансов Алексея Моисеева, для начала необходимо сформировать рынок и активного розничного российского инвестора.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных