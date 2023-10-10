Силуанов назвал приватизацию одним из источников пополнения бюджета
Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».
«Могу сказать, что у нас есть еще один ресурс – конечно, это приватизация, и можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства <...> без потери контроля со стороны государства. Но это вопрос такой более точечный, я сейчас даже не хотел бы останавливаться на конкретно каких-то примерах, этот вопрос должен обсуждаться в правительстве», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее «Ведомости» писали, что государство не планирует продавать доли в крупнейших компаниях в следующем году. Из информации собеседников газеты, публичная дискуссия о необходимости приватизации ключевых активов, которая активно велась этим летом, не перешла в формальную плоскость: правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема.
В апреле председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики. В мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок.
15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос приватизации находится постоянно на повестке дня, в правительстве его многие поддерживают. При этом он уточнял, что приватизация «всегда является конечным результатом» за исключением секторов, где частный бизнес не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли.