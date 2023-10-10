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Экономика

Силуанов назвал приватизацию одним из источников пополнения бюджета

Ведомости

Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». 

«Могу сказать, что у нас есть еще один ресурс – конечно, это приватизация, и можно было бы посмотреть дополнительно в следующем году по реализации отдельных активов государства <...> без потери контроля со стороны государства. Но это вопрос такой более точечный, я сейчас даже не хотел бы останавливаться на конкретно каких-то примерах, этот вопрос должен обсуждаться в правительстве», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Ранее «Ведомости» писали, что государство не планирует продавать доли в крупнейших компаниях в следующем году. Из информации собеседников газеты, публичная дискуссия о необходимости приватизации ключевых активов, которая активно велась этим летом, не перешла в формальную плоскость: правительство не провело ни одного совещания, где бы фигурировала эта тема. 

В апреле председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил перезапустить приватизацию в связи с разрушением из-за санкций «несущих элементов» российской экономики. В мае заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России должна состояться большая приватизация, но для этого нужно сформировать рынок.

15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вопрос приватизации находится постоянно на повестке дня, в правительстве его многие поддерживают. При этом он уточнял, что приватизация «всегда является конечным результатом» за исключением секторов, где частный бизнес не может физически обеспечивать консолидированное развитие отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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