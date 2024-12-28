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«Туркменские авиалинии» временно приостановили полеты в Москву

Ведомости

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» на месяц приостановила полеты в Москву, говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Отменяются регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30 декабря 2024 г. по 31 января 2025 г. В авиакомпании отметили, что пассажиры могут вернуть деньги за купленные билеты.

27 декабря авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января в связи с «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов». Ранее казахстанская Qazaq Air, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL) и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию.

25 декабря самолет AZAL Embraer E190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Причины авиакатастрофы выясняются. 27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов заявил, что на упавший самолет могло быть оказано внешнее воздействие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании обстоятельств причин крушения авиалайнера под Актау.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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