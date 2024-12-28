«Туркменские авиалинии» временно приостановили полеты в Москву
Авиакомпания «Туркменские авиалинии» на месяц приостановила полеты в Москву, говорится в сообщении на сайте перевозчика.
Отменяются регулярные рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад в период с 30 декабря 2024 г. по 31 января 2025 г. В авиакомпании отметили, что пассажиры могут вернуть деньги за купленные билеты.
27 декабря авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января в связи с «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов». Ранее казахстанская Qazaq Air, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL) и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию.
25 декабря самолет AZAL Embraer E190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Причины авиакатастрофы выясняются. 27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов заявил, что на упавший самолет могло быть оказано внешнее воздействие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании обстоятельств причин крушения авиалайнера под Актау.