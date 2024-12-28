«Туркменские авиалинии» временно приостановили полеты в Москву

25 декабря самолет AZAL Embraer E190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. Причины авиакатастрофы выясняются. 27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов заявил, что на упавший самолет могло быть оказано внешнее воздействие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании обстоятельств причин крушения авиалайнера под Актау.