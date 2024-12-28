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Песков посоветовал ориентироваться на заявления Росавиации по крушению в Актау

Ведомости

Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании обстоятельств причин крушения пассажирского самолета в Актау. По этому вопросу следует ориентироваться на заявление главы Росавиации Дмитрия Ядрова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эта готовность России была заявлена. Ждем результатов расследования», – сказал представитель Кремля.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 27 декабря сообщил, что Вашингтон предложил помощь Казахстану и Азербайджану в расследовании причин авиакатастрофы под Актау. Кирби подчеркнул, что действующий президент Джо Байден был проинформирован о трагедии и будет продолжать получать обновленную информацию о происходящем.

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился возле Актау. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек. Причины произошедшего устанавливаются.

27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов, основанный на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей, заявил, что на самолет могло быть оказано воздействие извне. По его словам, пассажиры и бортпроводники слышали взрыв, когда воздушное судно находилось в небе над Грозным, а один из членов экипажа был ранен в руку. На крыле самолета «можно увидеть следы дыр», а внутри зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы «различных режущих инструментов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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