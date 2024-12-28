Песков посоветовал ориентироваться на заявления Росавиации по крушению в Актау
Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании обстоятельств причин крушения пассажирского самолета в Актау. По этому вопросу следует ориентироваться на заявление главы Росавиации Дмитрия Ядрова, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эта готовность России была заявлена. Ждем результатов расследования», – сказал представитель Кремля.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 27 декабря сообщил, что Вашингтон предложил помощь Казахстану и Азербайджану в расследовании причин авиакатастрофы под Актау. Кирби подчеркнул, что действующий президент Джо Байден был проинформирован о трагедии и будет продолжать получать обновленную информацию о происходящем.
25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился возле Актау. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек. Причины произошедшего устанавливаются.
27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов, основанный на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей, заявил, что на самолет могло быть оказано воздействие извне. По его словам, пассажиры и бортпроводники слышали взрыв, когда воздушное судно находилось в небе над Грозным, а один из членов экипажа был ранен в руку. На крыле самолета «можно увидеть следы дыр», а внутри зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы «различных режущих инструментов».