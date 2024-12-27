США предложили помощь в расследовании крушения самолета Embraer
Вашингтон предложил помощь Казахстану и Азербайджану в расследовании причин авиакатастрофы под Актау, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы предложили свою помощь в этом расследовании, если она будет необходима или если они захотят её принять. Но мы будем уважать этот процесс», – сказал Кирби во время пресс-брифинга.
Кирби подчеркнул, что действующий президент Джо Байден был проинформирован о трагедии и будет продолжать получать обновленную информацию о происходящем.
«Расследование активно ведется. Президент также хотел убедиться, что наша команда, что мы уже сделали через наших дипломатов и некоторых представителей совета национальной безопасности, ясно донесли до правительства Азербайджана, что мы готовы и желаем помочь им в расследовании, если такая необходимость возникнет», – добавил он.
25 декабря самолет Azerbaijan Airlines Embraer E190 разбился возле Актау. Воздушное судно следовало из Баку в Грозный. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате крушения погибли 38 человек. Причины произошедшего устанавливаются.
27 декабря министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев со ссылкой на первоначальный вывод экспертов, основанный на осмотре обломков судна и показаниях свидетелей, заявил, что на самолет могло быть оказано воздействие извне. По его словам, пассажиры и бортпроводники слышали взрыв, когда воздушное судно находилось в небе над Грозным, а один из членов экипажа был ранен в руку. На крыле самолета «можно увидеть следы дыр», а внутри зафиксированы повреждения фюзеляжа и «различных режущих инструментов».