Маркетплейсы обяжут подтверждать качество товаров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что с 1 сентября 2026 г. интернет-магазины будут обязаны публиковать вместе с товаром ссылки на сертификат соответствия, следует из соответствующего документа.
В случае если товар не требует подтверждения соответствию, владелец агрегатора предоставит продавцу возможность добавить в описание товара информацию об этом.
Новые требования не распространяются на товары, бывшие в употреблении. Сертификат не потребуется для покупок, к которым могут предоставить его на месте купли-продажи.
25 декабря глава Минпромторга Антон Алиханов предложил обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов в рамках законопроекта о «российской полке». По словам Алиханова, законопроект необходим для уравнивания конкуренции российских брендов с иностранными.