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Маркетплейсы обяжут подтверждать качество товаров

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о том, что с 1 сентября 2026 г. интернет-магазины будут обязаны публиковать вместе с товаром ссылки на сертификат соответствия, следует из соответствующего документа.

В случае если товар не требует подтверждения соответствию, владелец агрегатора предоставит продавцу возможность добавить в описание товара информацию об этом.

Новые требования не распространяются на товары, бывшие в употреблении. Сертификат не потребуется для покупок, к которым могут предоставить его на месте купли-продажи.

25 декабря глава Минпромторга Антон Алиханов предложил обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов в рамках законопроекта о «российской полке». По словам Алиханова, законопроект необходим для уравнивания конкуренции российских брендов с иностранными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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