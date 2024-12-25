Минпромторг предлагает обязать маркетплейсы продвигать отечественные товары

Он пояснил, что законопроект направлен на предоставление маркетинговых преференций отечественным производителям для уравнивания их конкурентных возможностей с зарубежными брендами. Алиханов сообщил, что для маркетплейсов предлагается ввести обязательство по одновременной рекомендации аналогичного российского товара при поиске или выборе покупателем иностранного бренда. Министр отметил особенности маркетплейсов, где отсутствует ограничение по количеству товаров и «полочное пространство», а принципы демонстрации товаров отличаются от традиционной торговли.