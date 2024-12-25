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Минпромторг предлагает обязать маркетплейсы продвигать отечественные товары

Ведомости

Минпромторг в рамках законопроекта о «российской полке» товаров в торговых сетях предлагает обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов, рассказал в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он пояснил, что законопроект направлен на предоставление маркетинговых преференций отечественным производителям для уравнивания их конкурентных возможностей с зарубежными брендами. Алиханов сообщил, что для маркетплейсов предлагается ввести обязательство по одновременной рекомендации аналогичного российского товара при поиске или выборе покупателем иностранного бренда. Министр отметил особенности маркетплейсов, где отсутствует ограничение по количеству товаров и «полочное пространство», а принципы демонстрации товаров отличаются от традиционной торговли.

С весны 2023 г. в России обсуждается введение так называемой «российской полки» товаров, изначально касавшейся только офлайн-торговли. Осенью парламентарии предложили распространить эту меру на маркетплейсы, требуя, чтобы онлайн-площадки показывали только российские товары на первых 50 строчках поисковой выдачи. Однако Минэкономразвития раскритиковало эту идею, назвав ее нереализуемой по техническим причинам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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