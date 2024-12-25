Минпромторг предлагает обязать маркетплейсы продвигать отечественные товары
Минпромторг в рамках законопроекта о «российской полке» товаров в торговых сетях предлагает обязать маркетплейсы при поиске товара рекомендовать клиентам российские аналоги иностранных брендов, рассказал в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Антон Алиханов.
Он пояснил, что законопроект направлен на предоставление маркетинговых преференций отечественным производителям для уравнивания их конкурентных возможностей с зарубежными брендами. Алиханов сообщил, что для маркетплейсов предлагается ввести обязательство по одновременной рекомендации аналогичного российского товара при поиске или выборе покупателем иностранного бренда. Министр отметил особенности маркетплейсов, где отсутствует ограничение по количеству товаров и «полочное пространство», а принципы демонстрации товаров отличаются от традиционной торговли.
С весны 2023 г. в России обсуждается введение так называемой «российской полки» товаров, изначально касавшейся только офлайн-торговли. Осенью парламентарии предложили распространить эту меру на маркетплейсы, требуя, чтобы онлайн-площадки показывали только российские товары на первых 50 строчках поисковой выдачи. Однако Минэкономразвития раскритиковало эту идею, назвав ее нереализуемой по техническим причинам.