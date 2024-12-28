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Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов на 2025 год

Ведомости

Правительство России утвердило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2025 г., сообщили в пресс-службе кабинета министров со ссылкой на постановление. 

Мера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 г., ее объем составит 1,5 млн т. Уточняется, что при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за 1 т, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за 1 т.

«Принятое решение даст возможность обеспечить стратегическим сырьем отечественные предприятия металлургической отрасли», – добавили в кабмине.

Тарифная квота была установлена до 31 декабря этого года, тогда она составляла 550 000 т. 28 ноября правительство повысило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС на 100 000 т – до 650 000 т. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности должен был распределить Минпромторг. 

Квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов правительство ввело в конце мая 2022 г. первоначально на два месяца, но затем мера регулярно продлевалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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