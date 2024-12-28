Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов на 2025 год
Правительство России утвердило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2025 г., сообщили в пресс-службе кабинета министров со ссылкой на постановление.
Мера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 г., ее объем составит 1,5 млн т. Уточняется, что при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за 1 т, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за 1 т.
«Принятое решение даст возможность обеспечить стратегическим сырьем отечественные предприятия металлургической отрасли», – добавили в кабмине.
Тарифная квота была установлена до 31 декабря этого года, тогда она составляла 550 000 т. 28 ноября правительство повысило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС на 100 000 т – до 650 000 т. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности должен был распределить Минпромторг.
Квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов правительство ввело в конце мая 2022 г. первоначально на два месяца, но затем мера регулярно продлевалась.