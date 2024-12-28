Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов на 2025 год

Мера будет действовать с 1 января по 31 декабря 2025 г., ее объем составит 1,5 млн т. Уточняется, что при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за 1 т, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за 1 т.