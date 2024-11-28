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Кабмин повысил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС

Она будет увеличена на 100 000 тонн
Ведомости

Правительство повысило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе со ссылкой на постановление кабинета министров.

Квота будет увеличена на 100 000 т – до 650 000 т. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг. Решение будет действовать до 31 декабря 2024 г. «Это позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, невостребованный на внутреннем», – говорится в сообщении.

Пошлина при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты будет сохранена на уровне 5%, но не менее 15 евро за т. Сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за т.

1 июля кабмин продлил до 31 декабря тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов. Тогда она составляла 550 000 т. Квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов кабмин ввел в конце мая 2022 г. первоначально на два месяца, но затем мера последовательно продлевалась.

«Ведомости» со ссылкой на директора профильной ассоциации «Руслом.ком» Виктора Ковшевного писали, что потребление лома черных металлов в России в этом году снизится на 22% по сравнению с 2023 г. до 17,5 млн т. Объем заготовки лома в этом году, по его данным, снизится на 19% до 19,7 млн т. Он отмечал, что в следующем году сбор лома в России будет находиться на уровне 17–19 млн т, потребление – 15 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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