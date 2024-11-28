Кабмин повысил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС

Кабмин повысил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭСОна будет увеличена на 100 000 тонн
Правительство повысило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в пресс-службе со ссылкой на постановление кабинета министров.
Квота будет увеличена на 100 000 т – до 650 000 т. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг. Решение будет действовать до 31 декабря 2024 г. «Это позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, невостребованный на внутреннем», – говорится в сообщении.
Пошлина при экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты будет сохранена на уровне 5%, но не менее 15 евро за т. Сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за т.
1 июля кабмин продлил до 31 декабря тарифную квоту на экспорт за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов. Тогда она составляла 550 000 т. Квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов кабмин ввел в конце мая 2022 г. первоначально на два месяца, но затем мера последовательно продлевалась.
«Ведомости» со ссылкой на директора профильной ассоциации «Руслом.ком» Виктора Ковшевного писали, что потребление лома черных металлов в России в этом году снизится на 22% по сравнению с 2023 г. до 17,5 млн т. Объем заготовки лома в этом году, по его данным, снизится на 19% до 19,7 млн т. Он отмечал, что в следующем году сбор лома в России будет находиться на уровне 17–19 млн т, потребление – 15 млн т.