Кабмин повысил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС

«Ведомости» со ссылкой на директора профильной ассоциации «Руслом.ком» Виктора Ковшевного писали, что потребление лома черных металлов в России в этом году снизится на 22% по сравнению с 2023 г. до 17,5 млн т. Объем заготовки лома в этом году, по его данным, снизится на 19% до 19,7 млн т. Он отмечал, что в следующем году сбор лома в России будет находиться на уровне 17–19 млн т, потребление – 15 млн т.