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Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Она составит 550 000 тонн
Ведомости

Правительство России продлило до 31 декабря 2024 г. тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли», – пояснили в правительстве.

Квота составит 550 000 т. В рамках квоты пошлина установлена на уровне 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх квоты – 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов кабмин ввел в конце мая 2022 г. первоначально на два месяца, но затем мера последовательно продлевалась. На первое полугодие 2023 г. была установлена квота 1 350 000 т, а на второе – снижена до 600 000 т. В декабре 2023 г. кабмин продлил квоту до конца июня 2024 г., сохранив ее на уровне 600 000 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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