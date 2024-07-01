Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Кабмин продлил квоту на экспорт лома и отходов черных металловОна составит 550 000 тонн
Правительство России продлило до 31 декабря 2024 г. тарифную квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов черных металлов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьем отечественных предприятий металлургической отрасли», – пояснили в правительстве.
Квота составит 550 000 т. В рамках квоты пошлина установлена на уровне 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх квоты – 5%, но не менее 290 евро за тонну.
Квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов кабмин ввел в конце мая 2022 г. первоначально на два месяца, но затем мера последовательно продлевалась. На первое полугодие 2023 г. была установлена квота 1 350 000 т, а на второе – снижена до 600 000 т. В декабре 2023 г. кабмин продлил квоту до конца июня 2024 г., сохранив ее на уровне 600 000 т.