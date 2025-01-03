Произведенную в Барнауле гречку «Фермер» запретили продавать в Белоруссии

В декабре аналогичная причина стала поводом для включения в реестр опасной продукции гречневой крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Продукт запретили к ввозу из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. На упаковке отмечено, что крупа разваривается за 25 минут, но на самом деле процесс занимает 29 минут.