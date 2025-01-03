Произведенную в Барнауле гречку «Фермер» запретили продавать в Белоруссии
К продаже в Белоруссии запретили сделанную в России гречневую крупу «Фермер» производства ООО «Дары полей», выпущенную в Барнауле Алтайского края. В частности, причина заключается в слишком долгой варке, сообщает «БелТА» со ссылкой на реестр опасной продукции.
Отмечается, что продукт не соответствует требованиям техрегламентов таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Крупа гречневая. Технические условия» по качеству и маркировке в части предоставления достоверной информации о наименовании продукта.
Согласно испытаниям, гречка, которая позиционируется как быстроразваривающаяся, варится 29 минут вместо положенных 25. Запрет на ввоз крупы в страну и ее продажу вступит в силу 11 января.
В декабре аналогичная причина стала поводом для включения в реестр опасной продукции гречневой крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Продукт запретили к ввозу из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. На упаковке отмечено, что крупа разваривается за 25 минут, но на самом деле процесс занимает 29 минут.