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Произведенную в Барнауле гречку «Фермер» запретили продавать в Белоруссии

Ведомости

К продаже в Белоруссии запретили сделанную в России гречневую крупу «Фермер» производства ООО «Дары полей», выпущенную в Барнауле Алтайского края. В частности, причина заключается в слишком долгой варке, сообщает «БелТА» со ссылкой на реестр опасной продукции.

Отмечается, что продукт не соответствует требованиям техрегламентов таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Крупа гречневая. Технические условия» по качеству и маркировке в части предоставления достоверной информации о наименовании продукта.

Согласно испытаниям, гречка, которая позиционируется как быстроразваривающаяся, варится 29 минут вместо положенных 25. Запрет на ввоз крупы в страну и ее продажу вступит в силу 11 января.

В декабре аналогичная причина стала поводом для включения в реестр опасной продукции гречневой крупы российского производителя «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Продукт запретили к ввозу из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. На упаковке отмечено, что крупа разваривается за 25 минут, но на самом деле процесс занимает 29 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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