Белоруссия запретила ввоз гречки из Алтайского края

В августе сообщалось, что в России отпускная цена на гречку за год сократилась на 16,4%. Также по мере сбора нового урожая у производителей дешевели овощи и фрукты. Отпускная цена на гречку в июле сократилась на 1,7%, огурцы – 11,2%, томаты – 8,7%, морковь – 6,8%, яблоки – 1,2%. Капуста за этот период потеряла в стоимости 2,1%, лук – 4,6%, сахар – 2,3%, а гречка – 16,4%.