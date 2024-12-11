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Белоруссия запретила ввоз гречки из Алтайского края

Ведомости

Госстандарт Белоруссии включил в реестр опасной продукции гречневую крупу российского производителя «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Об этом проинформировал портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Продукт был запрещен к ввозу из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. На упаковке указано, что крупа разваривается за 25 минут, на деле же на это требуется 29 минут.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», – говорится в сообщении.

В августе сообщалось, что в России отпускная цена на гречку за год сократилась на 16,4%. Также по мере сбора нового урожая у производителей дешевели овощи и фрукты. Отпускная цена на гречку в июле сократилась на 1,7%, огурцы – 11,2%, томаты – 8,7%, морковь – 6,8%, яблоки – 1,2%. Капуста за этот период потеряла в стоимости 2,1%, лук – 4,6%, сахар – 2,3%, а гречка – 16,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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