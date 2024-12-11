Белоруссия запретила ввоз гречки из Алтайского края
Госстандарт Белоруссии включил в реестр опасной продукции гречневую крупу российского производителя «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Об этом проинформировал портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».
Продукт был запрещен к ввозу из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза. На упаковке указано, что крупа разваривается за 25 минут, на деле же на это требуется 29 минут.
«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», – говорится в сообщении.
В августе сообщалось, что в России отпускная цена на гречку за год сократилась на 16,4%. Также по мере сбора нового урожая у производителей дешевели овощи и фрукты. Отпускная цена на гречку в июле сократилась на 1,7%, огурцы – 11,2%, томаты – 8,7%, морковь – 6,8%, яблоки – 1,2%. Капуста за этот период потеряла в стоимости 2,1%, лук – 4,6%, сахар – 2,3%, а гречка – 16,4%.