Минсельхоз сообщил о снижении отпускных цен на гречку на 16,4%

7 августа «Ведомости» писали, что средний чек на наиболее популярные блюда в заведениях общепита в июне – июле вырос c 9 до 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». В среднем россияне тратили этим летом на супы 318 руб. за порцию, цена этого блюда выросла на 11%. Салат в заведениях общепита в июне – июле обошелся в среднем в 295 руб. (+10%), а порция горячего с гарниром – в 337 руб. (+9%).