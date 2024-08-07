Минсельхоз сообщил о снижении отпускных цен на гречку на 16,4%
В России отпускная цена на гречку за год сократилась на 16,4%, также по мере сбора нового урожая у производителей дешевеют овощи и фрукты, сообщили в Минсельхозе. При этом, по данным Росстата, в целом с начала года цены выросли на 4,99%.
По состоянию на 7 августа отпускная цена на гречку за прошедший месяц сократилась на 1,7%, огурцы – 11,2%, томаты – 8,7%, морковь – 6,8%, яблоки – 1,2%. На ряд продуктов цены производителей сейчас даже ниже, чем были год назад, отметили в Минсельхозе. В частности, капуста за этот период потеряла в стоимости 2,1%, лук – 4,6%, сахар – 2,3%, а гречка – 16,4%.
Кроме того, за счет роста производства стоимость мяса и яйца также снижается в оптовом сегменте: куриное мясо подешевело за месяц на 3%, а яйца первой и второй категорий – на 1,4% и 2,7%. Цены на свинину сейчас на 3,2% меньше, чем были за аналогичный период прошлого года.
7 августа «Ведомости» писали, что средний чек на наиболее популярные блюда в заведениях общепита в июне – июле вырос c 9 до 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». В среднем россияне тратили этим летом на супы 318 руб. за порцию, цена этого блюда выросла на 11%. Салат в заведениях общепита в июне – июле обошелся в среднем в 295 руб. (+10%), а порция горячего с гарниром – в 337 руб. (+9%).