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Минсельхоз сообщил о снижении отпускных цен на гречку на 16,4%

Ведомости

В России отпускная цена на гречку за год сократилась на 16,4%, также по мере сбора нового урожая у производителей дешевеют овощи и фрукты, сообщили в Минсельхозе. При этом, по данным Росстата, в целом с начала года цены выросли на 4,99%.

По состоянию на 7 августа отпускная цена на гречку за прошедший месяц сократилась на 1,7%, огурцы – 11,2%, томаты – 8,7%, морковь – 6,8%, яблоки – 1,2%. На ряд продуктов цены производителей сейчас даже ниже, чем были год назад, отметили в Минсельхозе. В частности, капуста за этот период потеряла в стоимости 2,1%, лук – 4,6%, сахар – 2,3%, а гречка – 16,4%.

Кроме того, за счет роста производства стоимость мяса и яйца также снижается в оптовом сегменте: куриное мясо подешевело за месяц на 3%, а яйца первой и второй категорий – на 1,4% и 2,7%. Цены на свинину сейчас на 3,2% меньше, чем были за аналогичный период прошлого года.

7 августа «Ведомости» писали, что средний чек на наиболее популярные блюда в заведениях общепита в июне – июле вырос c 9 до 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из результатов исследования аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». В среднем россияне тратили этим летом на супы 318 руб. за порцию, цена этого блюда выросла на 11%. Салат в заведениях общепита в июне – июле обошелся в среднем в 295 руб. (+10%), а порция горячего с гарниром – в 337 руб. (+9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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