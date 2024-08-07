Обед в кафе подорожал за год на 9–11%

В перечень продукции, на которую измерялись цены, вошли суп, горячее с гарниром и салат. В среднем россияне тратили этим летом на супы 318 руб. за порцию, цена этого блюда выросла на 11%. Салат в заведениях общепита в июне – июле обошелся в среднем в 295 руб. (+10%), а порция горячего с гарниром – в 337 руб. (+9%).