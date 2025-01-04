Кабмин направил 5 млрд рублей на поддержку льготного лизинга водного транспорта

В августе 2023 г. Мишустин подписал распоряжение о продлении программы субсидирования по кредитам и договорам лизинга на покупку речных и морских судов российского производства до конца 2025 г. В рамках программы судоходные компании могут получить от государства компенсацию до 75% затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна, сообщал кабмин.