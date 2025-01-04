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Кабмин направил 5 млрд рублей на поддержку льготного лизинга водного транспорта

Ведомости

Правительство России направило 5 млрд руб. на поддержку инвестиционного проекта льготного лизинга морских и речных судов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Средства направят на строительство не менее 33 пассажирских судов на отечественных верфях. По данным кабмина, построенные суда Государственная транспортная лизинговая компания в 2025–2026 гг. передаст транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет по льготной ставке 2,93% годовых.

Инвестпроект по строительству морских и речных судов для последующей передачи в лизинг был запущен в 2023 г., напомнили в правительстве. В его рамках до 2027 г. запланировано строительство около 260 пассажирских, рыбопромысловых, грузовых и крупнотоннажных судов.

В августе 2023 г. Мишустин подписал распоряжение о продлении программы субсидирования по кредитам и договорам лизинга на покупку речных и морских судов российского производства до конца 2025 г. В рамках программы судоходные компании могут получить от государства компенсацию до 75% затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна, сообщал кабмин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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