Кабмин направил 5 млрд рублей на поддержку льготного лизинга водного транспорта
Правительство России направило 5 млрд руб. на поддержку инвестиционного проекта льготного лизинга морских и речных судов, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.
Средства направят на строительство не менее 33 пассажирских судов на отечественных верфях. По данным кабмина, построенные суда Государственная транспортная лизинговая компания в 2025–2026 гг. передаст транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет по льготной ставке 2,93% годовых.
Инвестпроект по строительству морских и речных судов для последующей передачи в лизинг был запущен в 2023 г., напомнили в правительстве. В его рамках до 2027 г. запланировано строительство около 260 пассажирских, рыбопромысловых, грузовых и крупнотоннажных судов.
В августе 2023 г. Мишустин подписал распоряжение о продлении программы субсидирования по кредитам и договорам лизинга на покупку речных и морских судов российского производства до конца 2025 г. В рамках программы судоходные компании могут получить от государства компенсацию до 75% затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна, сообщал кабмин.