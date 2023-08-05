Кабмин продлил программу субсидирования кредитов на покупку гражданских судов

Эта программа была запущена в 2009 г. и является одной из главных мер поддержки судостроения в России. В рамках программы судоходные компании могут получить от государства компенсацию до 75% затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна. В бюджете РФ на эти цели предусмотрено свыше 3 млрд руб. ежегодно.