Кабмин продлил программу субсидирования кредитов на покупку гражданских судов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении программы субсидирования по кредитам и договорам лизинга на покупку речных и морских судов российского производства до конца 2025 г., сообщается на сайте правительства.
Эта программа была запущена в 2009 г. и является одной из главных мер поддержки судостроения в России. В рамках программы судоходные компании могут получить от государства компенсацию до 75% затрат на уплату процентов по кредиту или платежей по лизинговому договору на приобретение отечественного судна. В бюджете РФ на эти цели предусмотрено свыше 3 млрд руб. ежегодно.
Как отметила пресс-служба кабмина, программа продлевается для поддержки отрасли на фоне санкционного давления. Сам Мишустин, анонсировав это решение на совещании 31 июля, пообещал также сохранить до конца года возможность покупки судов с рассрочкой платежа. По его оценке, эта мера также показала свою эффективность в условиях санкций, а смена собственника позволила продолжить безопасную эксплуатацию более 50 судов.
Ранее на июньском совещании по развитию речного судоходства президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу гражданского судостроения до 2035 г. как по числу судов, так и по объемам финансирования. В этом году для достижения целей плана было принято решение профинансировать строительство 260 судов в 2023–2027 гг. с использованием средств ФНБ, отметил президент. Всего программой предусмотрено строительство около 1000 судов.