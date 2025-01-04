The Guardian: крупные нефтяные порты может затопить из-за повышения уровня моря

В списке также значатся нефтяные порты Хьюстон и Галвестон в США. Угрожает глобальное потепление и портам в ОАЭ, Китае, Сингапуре и Нидерландах, говорится в статье. В общей сложности на 13 портов в 2023 г. приходилось около 20% мирового экспорта нефти.