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The Guardian: крупные нефтяные порты может затопить из-за повышения уровня моря

Ведомости

Повышение уровня моря грозит затоплением крупнейшим нефтяным портам, в том числе в США, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает The Guardian со ссылкой на исследование.

Ученые увидели иронию в этой угрозе, указывает издание. Повышение уровня моря произойдет из-за климатического кризиса – глобального потепления, к которому приводит сжигание ископаемого топлива. Сокращение выбросов за счет перехода на возобновляемые источники энергии, заявили ученые, остановит глобальное потепление.

В результате повышения уровня моря всего на один метр серьезно пострадают 13 портов, особенно уязвимыми газета называет два низкорасположенных порта – Рас-Танура и Янбу в Саудовской Аравии. Оба порта управляются саудовской государственной нефтяной компанией Aramco, а 98% экспорта нефти страны уходит через указанные порты.

В списке также значатся нефтяные порты Хьюстон и Галвестон в США. Угрожает глобальное потепление и портам в ОАЭ, Китае, Сингапуре и Нидерландах, говорится в статье. В общей сложности на 13 портов в 2023 г. приходилось около 20% мирового экспорта нефти.

По данным Международной инициативой по криосфере и климату (ICCI), повышение уровня моря на один метр теперь неизбежно в течение примерно столетия и может произойти уже в 2070 г. 

«Ускоренное таяние льдов и расширение океана уже привели к тому, что скорость повышения уровня моря удвоилась за последние 30 лет. Если лидеры не нарастят усилия по отказу от ископаемого топлива, ужасные последствия повышения уровня моря только усугубятся», – приводит газета слова главного научного советника ICCI Джеймса Киркхэма.

Эксперт центра Zero Carbon Analytics Мюррей Уорти заявил, что строительство защитных сооружений от наводнений было бы очень дорогостоящим решением проблемы и что «в конечном итоге это проигранная битва», поскольку со временем эти стены придется строить «все выше и выше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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