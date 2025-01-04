The Guardian: крупные нефтяные порты может затопить из-за повышения уровня моря
Повышение уровня моря грозит затоплением крупнейшим нефтяным портам, в том числе в США, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает The Guardian со ссылкой на исследование.
Ученые увидели иронию в этой угрозе, указывает издание. Повышение уровня моря произойдет из-за климатического кризиса – глобального потепления, к которому приводит сжигание ископаемого топлива. Сокращение выбросов за счет перехода на возобновляемые источники энергии, заявили ученые, остановит глобальное потепление.
В результате повышения уровня моря всего на один метр серьезно пострадают 13 портов, особенно уязвимыми газета называет два низкорасположенных порта – Рас-Танура и Янбу в Саудовской Аравии. Оба порта управляются саудовской государственной нефтяной компанией Aramco, а 98% экспорта нефти страны уходит через указанные порты.
В списке также значатся нефтяные порты Хьюстон и Галвестон в США. Угрожает глобальное потепление и портам в ОАЭ, Китае, Сингапуре и Нидерландах, говорится в статье. В общей сложности на 13 портов в 2023 г. приходилось около 20% мирового экспорта нефти.
По данным Международной инициативой по криосфере и климату (ICCI), повышение уровня моря на один метр теперь неизбежно в течение примерно столетия и может произойти уже в 2070 г.
«Ускоренное таяние льдов и расширение океана уже привели к тому, что скорость повышения уровня моря удвоилась за последние 30 лет. Если лидеры не нарастят усилия по отказу от ископаемого топлива, ужасные последствия повышения уровня моря только усугубятся», – приводит газета слова главного научного советника ICCI Джеймса Киркхэма.
Эксперт центра Zero Carbon Analytics Мюррей Уорти заявил, что строительство защитных сооружений от наводнений было бы очень дорогостоящим решением проблемы и что «в конечном итоге это проигранная битва», поскольку со временем эти стены придется строить «все выше и выше».