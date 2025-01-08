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Минюст США заявил о конфискации двух квартир в Майами бизнесмена Перевалова

Ведомости

В Майами конфискованы две квартиры, принадлежащие якобы российскому бизнесмену Виктору Перевалову, сообщили в американском минюсте.

Общая стоимость недвижимости составляет около $1,8 млн. По утверждению ведомства, квартиры сдавались в аренду в нарушение санкций США против Перевалова.

Минюст США объявил о конфискации после соответствующего заочного решения суда и постановления, вынесенного 7 января. Иск об изъятии квартир был подан Штатами в феврале 2024 г.

Перевалов является одним из соучредителей петербургской дорожно-строительной компании ВАД, ответственной за строительство автомагистрали «Таврида» в Крыму. В январе 2018 г. минфин США (OFAC) ввел санкции против Перевалова, ВАД, а также другого соучредителя компании Валерия Абрамова и внес их в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) и в список заблокированных лиц. Как отмечают в минюсте США, Перевалов был повторно включен в санкционный список OFAC 18 декабря 2024 г. «за деятельность в строительном секторе российской экономики».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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