Минюст США заявил о конфискации двух квартир в Майами бизнесмена Перевалова

Перевалов является одним из соучредителей петербургской дорожно-строительной компании ВАД, ответственной за строительство автомагистрали «Таврида» в Крыму. В январе 2018 г. минфин США (OFAC) ввел санкции против Перевалова, ВАД, а также другого соучредителя компании Валерия Абрамова и внес их в список граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) и в список заблокированных лиц. Как отмечают в минюсте США, Перевалов был повторно включен в санкционный список OFAC 18 декабря 2024 г. «за деятельность в строительном секторе российской экономики».