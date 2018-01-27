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Минфин США объяснил расширение санкций против России

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США объяснило расширение санкций в отношении российских компаний и физических лиц. Решение подчеркивает намерение «минфина США поддерживать санкционное давление на Россию», говорится в сообщении. Таким образом, ведомство выступает против «оккупации Крыма Россией и твердо отказывается признать ее попытку аннексии полуострова».

«Правительство США привержено сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и нацелено на тех, кто пытается подорвать минские соглашения», – отметил министр финансов Стивен Мнучин.

Власти США в пятницу вечером расширили список лиц и организаций из России, на которых распространяются санкции, теперь в нем 21 физическое лицо и около 20 организаций. В частности, под санкции попали «Силовые машины» Алексея Мордашова. «Силовые машины» включены в список граждан особых категорий (Specially Designated Nationals, SDN): американцам запрещено вступать с фигурантами списка в любые финансовые отношения.

Как поясняет минфин США, «Силовые машины» включены в список, так как компания является российским совладельцем совместного предприятия, которое выпускало турбины, в конечном счете переданные в Крым, а руководитель компании «публично заявлял о своей поддержке инфраструктурных проектов Крыма». Также из-за поставок турбин в Крым в расширенный список SDN включены «дочка» «Ростеха» ООО «Технопромэкспорт» (ТПЭ), гендиректор «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка, замминистра энергетики Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак. По данным минфина США, Черезов и Грабчак курировали поставку турбин в Крым.

В июле прошлого года стало известно, что четыре газовые турбины, предназначавшиеся для строительства электростанций в Тамани для покрытия дефицита электроэнергии на юге России, оказались в Крыму. Их туда поставила структура подрядчика ТПЭ, которая строит две станции на полуострове. Турбины изготавливало СП Siemens и «Силовых машин» – завод «Сименс технологии газовых турбин» – по заказу ТПЭ. Поставка оборудования на полуостров нарушает введенные в 2014 г. Евросоюзом санкции в отношении России.

Структуры «Сургутнефтегаза» были добавлены в список секторальных санкций (Sectoral Sanctions Identifications, SSI), так как они принадлежат компании на 50% и более, указывает OFAC, и подвергаются тем же ограничениям, что и их материнская компания. В частности, в список включены Киришский НПЗ, ООО «Медиа-инвест», Сургутнефтегазбанк, сбытовые «дочки» компании: «Калининграднефтепродукт», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», а также совхоз «Червишевский» и «Сургутмебель».

Помимо «Силовых машин» в расширенном списке SDN – польская компания Doncoaltrade, покупавшая уголь у ДНР и ЛНР, компания «Евро полис», которая, как писало издание «Фонтанка», связана с бизнесменом Евгением Пригожиным и занимается продажей сирийской нефти, логистическая Instar Logistics, подконтрольный беглому украинскому бизнесмену Сергею Курченко «Газ-альянс» (оптовая торговля металлами), крупнейшая петербургская дорожно-строительная компания ВАД Валерия Абрамова и Виктора Перевалова.

Как турбины Siemens оказались в Крыму