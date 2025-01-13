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Инвестиции в туристическую отрасль РФ выросли на 44% за девять месяцев 2024 года

Ведомости

За первые девять месяцев 2024 г. частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 44%, достигнув 652 млрд руб. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

«Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство", созданного по поручению президента Владимира Путина. Например, только по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн руб.», – отметил Чернышенко.

По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023 – 2024 гг. поддержано более 600 проектов с номерным фондом около 14 500 номеров. Новый прием заявок по программе был объявлен в декабре и продлится до 3 марта.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, вместе с ростом внутреннего туризма растет и интерес предпринимателей к созданию соответствующей инфраструктуры: появляются новые отели и санатории, горные курорты.

«Статистика вложений подтверждает, что ставка на расширение предложения оправдана, поэтому в новом национальном проекте "Туризм и гостеприимство" мы сохранили ключевые программы поддержки, а также добавили отдельный федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли», – пояснил Решетников.

В программу льготного кредитования включены 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом 51 300 номеров, три парка развлечений, по девять аквапарков и горнолыжных комплексов. Новый отбор заявок по программе также был объявлен в декабре.

Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне говорил, что развитие внутреннего туризма является одним из приоритетов долгосрочной стратегии страны. За шесть лет доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах – до 140 млн человек, отмечал президент. В конце декабря «Ведомости» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии писали, что по итогам 2024 г. количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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