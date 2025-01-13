Инвестиции в туристическую отрасль РФ выросли на 44% за девять месяцев 2024 года

Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне говорил, что развитие внутреннего туризма является одним из приоритетов долгосрочной стратегии страны. За шесть лет доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах – до 140 млн человек, отмечал президент. В конце декабря «Ведомости» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии писали, что по итогам 2024 г. количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.