Инвестиции в туристическую отрасль РФ выросли на 44% за девять месяцев 2024 года
За первые девять месяцев 2024 г. частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль России выросли на 44%, достигнув 652 млрд руб. Это почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2023 г., сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.
«Положительная динамика наблюдается в том числе благодаря мерам нацпроекта "Туризм и гостеприимство", созданного по поручению президента Владимира Путина. Например, только по программе льготного кредитования реализуются 239 проектов с общим объемом инвестиций 1,2 трлн руб.», – отметил Чернышенко.
По программе субсидирования строительства модульных гостиниц за 2023 – 2024 гг. поддержано более 600 проектов с номерным фондом около 14 500 номеров. Новый прием заявок по программе был объявлен в декабре и продлится до 3 марта.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, вместе с ростом внутреннего туризма растет и интерес предпринимателей к созданию соответствующей инфраструктуры: появляются новые отели и санатории, горные курорты.
«Статистика вложений подтверждает, что ставка на расширение предложения оправдана, поэтому в новом национальном проекте "Туризм и гостеприимство" мы сохранили ключевые программы поддержки, а также добавили отдельный федеральный проект по производству отечественного оборудования для отрасли», – пояснил Решетников.
В программу льготного кредитования включены 218 проектов по строительству гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом 51 300 номеров, три парка развлечений, по девять аквапарков и горнолыжных комплексов. Новый отбор заявок по программе также был объявлен в декабре.
Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне говорил, что развитие внутреннего туризма является одним из приоритетов долгосрочной стратегии страны. За шесть лет доля туристической отрасли в ВВП должна увеличиться до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах – до 140 млн человек, отмечал президент. В конце декабря «Ведомости» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии писали, что по итогам 2024 г. количество внутренних туристических поездок достигнет 96 млн, что на четверть больше, чем в 2023 г.