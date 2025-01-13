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Bloomberg: в 2026 году в Европе может начаться борьба за газ

Ведомости

После того как Россия прекратила поставки газа через трубопровод на территории Украины в Европе возник дефицит, который может привести к борьбе за газ в 2026 г., сообщает Bloomberg.

По оценке Bloomberg, в будущем году Европа рискует не достичь своих целевых показателей запасов газа. Для восполнения резервов Европе необходимо импортировать еще 10 млн т сжиженного природного газа в год, что на 10% больше, чем в 2024 г.

Ситуация также усугубляется за счет холодной погоды. В результате сложившегося положения более бедные страны Азии и Южной Америки могут быть вытеснены с рынка, подчеркивается в материале.

1 января 2025 г. поставки газа через территорию Украины в страны Европы были остановлены в связи с окончанием срока действия транзитного соглашения «Газпрома». Киев отказался продлевать контракт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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