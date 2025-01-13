Bloomberg: в 2026 году в Европе может начаться борьба за газ
После того как Россия прекратила поставки газа через трубопровод на территории Украины в Европе возник дефицит, который может привести к борьбе за газ в 2026 г., сообщает Bloomberg.
По оценке Bloomberg, в будущем году Европа рискует не достичь своих целевых показателей запасов газа. Для восполнения резервов Европе необходимо импортировать еще 10 млн т сжиженного природного газа в год, что на 10% больше, чем в 2024 г.
Ситуация также усугубляется за счет холодной погоды. В результате сложившегося положения более бедные страны Азии и Южной Америки могут быть вытеснены с рынка, подчеркивается в материале.
1 января 2025 г. поставки газа через территорию Украины в страны Европы были остановлены в связи с окончанием срока действия транзитного соглашения «Газпрома». Киев отказался продлевать контракт.