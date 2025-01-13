«Вкусвилл» приостановил продажу десерта после жалобы на наличие в нем стекла

В компании уточнили, что 10 января на горячую линию поступила жалоба от клиента, который рассказал, что нашел в десерте кусок стекла. Данные передали технологу, экспертам по качеству и производителю. Курьер «Вкусвилла» забрал у покупателя упаковку. Выяснилось, что фрагмент является не осколками стекла, а куском пластика. Стекло на производстве не используется. Поставщик проходил аудит сервиса, эксперты не выявили рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком.