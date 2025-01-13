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«Вкусвилл» приостановил продажу десерта после жалобы на наличие в нем стекла

Ведомости

Продажи десерта «Дэнбош» приостановлены до выяснения обстоятельств после жалобы на попадание в него стекла. Об этом сообщила пресс-служба сервиса доставки продуктов «Вкусвилл».

В компании уточнили, что 10 января на горячую линию поступила жалоба от клиента, который рассказал, что нашел в десерте кусок стекла. Данные передали технологу, экспертам по качеству и производителю. Курьер «Вкусвилла» забрал у покупателя упаковку. Выяснилось, что фрагмент является не осколками стекла, а куском пластика. Стекло на производстве не используется. Поставщик проходил аудит сервиса, эксперты не выявили рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком.

«Вкусвилл» изучает возможные риски, связанные с целостностью упаковки. До выяснения обстоятельств продажи десерта приостановили. В компании пояснили, что «Дэнбош» является новым продуктом, поэтому в первую очередь проверяется вся цепочка хранения и транспортировки упаковки. По результатам проверки в случае необходимости будут приняты дополнительные меры контроля.

«Вкусвилл» основан в 2012 г. Андреем Кривенко. Сейчас сеть насчитывает более 1700 магазинов в 172 городах России. Сервис входит в тройку лидеров на рынке срочной доставки продуктов, сообщала в декабре 2024 г. старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. Топ-10 включает «Самокат», «Купер» «Яндекс.Лавку», Ozon fresh, «Пятерочку», «Яндекс.Еду», «Перекресток», Delivery Club и «Ленту».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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