«Вкусвилл» приостановил продажу десерта после жалобы на наличие в нем стекла
Продажи десерта «Дэнбош» приостановлены до выяснения обстоятельств после жалобы на попадание в него стекла. Об этом сообщила пресс-служба сервиса доставки продуктов «Вкусвилл».
В компании уточнили, что 10 января на горячую линию поступила жалоба от клиента, который рассказал, что нашел в десерте кусок стекла. Данные передали технологу, экспертам по качеству и производителю. Курьер «Вкусвилла» забрал у покупателя упаковку. Выяснилось, что фрагмент является не осколками стекла, а куском пластика. Стекло на производстве не используется. Поставщик проходил аудит сервиса, эксперты не выявили рисков, связанных со стеклом и хрупким пластиком.
«Вкусвилл» изучает возможные риски, связанные с целостностью упаковки. До выяснения обстоятельств продажи десерта приостановили. В компании пояснили, что «Дэнбош» является новым продуктом, поэтому в первую очередь проверяется вся цепочка хранения и транспортировки упаковки. По результатам проверки в случае необходимости будут приняты дополнительные меры контроля.
«Вкусвилл» основан в 2012 г. Андреем Кривенко. Сейчас сеть насчитывает более 1700 магазинов в 172 городах России. Сервис входит в тройку лидеров на рынке срочной доставки продуктов, сообщала в декабре 2024 г. старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова. Топ-10 включает «Самокат», «Купер» «Яндекс.Лавку», Ozon fresh, «Пятерочку», «Яндекс.Еду», «Перекресток», Delivery Club и «Ленту».