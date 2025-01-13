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China Southern до конца марта приостановит прямые рейсы до Москвы из Пекина

Ведомости

China Southern до 30 марта остановила прямые рейсы по маршруту Москва – Пекин, однако билеты на рейсы со стыковкой остаются в доступе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), добавляя, что это может затронуть до 17 000 пассажиров.

Бронирование на последний рейс доступно 19 января, а затем вновь откроются продажи с 30 марта. В это время остаются доступны рейсы с пересадкой в Гуанчжоу, а также прямые маршруты из Шэньчжэня в Москву и из Владивостока в Янцзи.

Причины отмены полетов пока не уточнены; некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с внутренними проблемами авиакомпании или изменениями в маршрутной сети на фоне массовых поездок китайских граждан во время празднования китайского Нового года.

На данный момент другие авиакомпании, такие как «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines, продолжают выполнять рейсы по маршруту Москва – Пекин, однако на многие даты нет доступных билетов из-за высокого спроса в период праздников.

8 января азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) заявила, что приостанавливает рейсы из Баку в Казань и обратно на неопределенный срок. Компания связала такое решение с регулярным закрытием воздушного пространства над Казанью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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