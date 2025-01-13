China Southern до конца марта приостановит прямые рейсы до Москвы из Пекина

Бронирование на последний рейс доступно 19 января, а затем вновь откроются продажи с 30 марта. В это время остаются доступны рейсы с пересадкой в Гуанчжоу, а также прямые маршруты из Шэньчжэня в Москву и из Владивостока в Янцзи.