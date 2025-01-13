China Southern до конца марта приостановит прямые рейсы до Москвы из Пекина
China Southern до 30 марта остановила прямые рейсы по маршруту Москва – Пекин, однако билеты на рейсы со стыковкой остаются в доступе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), добавляя, что это может затронуть до 17 000 пассажиров.
Бронирование на последний рейс доступно 19 января, а затем вновь откроются продажи с 30 марта. В это время остаются доступны рейсы с пересадкой в Гуанчжоу, а также прямые маршруты из Шэньчжэня в Москву и из Владивостока в Янцзи.
Причины отмены полетов пока не уточнены; некоторые эксперты предполагают, что это может быть связано с внутренними проблемами авиакомпании или изменениями в маршрутной сети на фоне массовых поездок китайских граждан во время празднования китайского Нового года.
На данный момент другие авиакомпании, такие как «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines, продолжают выполнять рейсы по маршруту Москва – Пекин, однако на многие даты нет доступных билетов из-за высокого спроса в период праздников.
8 января азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) заявила, что приостанавливает рейсы из Баку в Казань и обратно на неопределенный срок. Компания связала такое решение с регулярным закрытием воздушного пространства над Казанью.