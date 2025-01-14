Американские и европейские компании заплатили РФ $3,5 млрд налогов в 2023 году
Компании из США и Евросоюза, продолжающие деятельность в России, заплатили в бюджет РФ около $3,5 млрд налогов со своей прибыли. Об этом пишет Financial Times (FT).
По рейтингу, составленному на основе оценок группы B4Ukraine и Киевской школы экономики, 17 компаний из стран «Большой семерки» (G7) и ЕС вошли в двадцатку самых крупных плательщиков налога на прибыль в России в 2023 г.
По данным Киевской школы экономики, в 2023 г. почти 2000 транснациональных корпораций, которые продолжают заниматься бизнесом в России, в общей сложности заплатили РФ около $21,6 млрд, включая налог на добавленную стоимость, налоги на заработную плату и налоги на выход из страны.
B4Ukraine сообщает, что в 2023 г. крупнейшими иностранными плательщиками налога на прибыль в России стали компании из США. Среди них – Philip Morris International, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble и Mondelez, которые в общей сложности внесли в бюджет РФ $1,2 млрд.
Немецкие компании в 2023 г. заплатили $693 млн налога на прибыль, заняв второе место (около $42,3 млн заплатила Adidas). Компании из Австрии выплатили около $579 млн, более 80% из которых поступили от венского кредитора Raiffeisen Bank International. В 2024 г. Европейский центральный банк посоветовал работающим в России кредиторам из еврозоны ускорить вывод средств, говорится в материале.
«Ведомости» со ссылкой на обзор «СПАРК-Интерфакса» на основе данных ЕГРЮЛ писали, что в конце 2023 г. в России действовало на 37% меньше компаний, чем в пиковом по количеству таких юрлиц 2017 г. Но несмотря на уход западных игроков из России, в последние два года темпы сокращения замедлились: за 10 месяцев 2023 г. их количество уменьшилось на 3400 юрлиц, за весь 2022 г. – на 6200, за 2021 г. – на 17 300.