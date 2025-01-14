Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Американские и европейские компании заплатили РФ $3,5 млрд налогов в 2023 году

Ведомости

Компании из США и Евросоюза, продолжающие деятельность в России, заплатили в бюджет РФ около $3,5 млрд налогов со своей прибыли. Об этом пишет Financial Times (FT).

По рейтингу, составленному на основе оценок группы B4Ukraine и Киевской школы экономики, 17 компаний из стран «Большой семерки» (G7) и ЕС вошли в двадцатку самых крупных плательщиков налога на прибыль в России в 2023 г.

По данным Киевской школы экономики, в 2023 г. почти 2000 транснациональных корпораций, которые продолжают заниматься бизнесом в России, в общей сложности заплатили РФ около $21,6 млрд, включая налог на добавленную стоимость, налоги на заработную плату и налоги на выход из страны.

B4Ukraine сообщает, что в 2023 г. крупнейшими иностранными плательщиками налога на прибыль в России стали компании из США. Среди них – Philip Morris International, PepsiCo, Mars, Procter & Gamble и Mondelez, которые в общей сложности внесли в бюджет РФ $1,2 млрд.

Немецкие компании в 2023 г. заплатили $693 млн налога на прибыль, заняв второе место (около $42,3 млн заплатила Adidas). Компании из Австрии выплатили около $579 млн, более 80% из которых поступили от венского кредитора Raiffeisen Bank International. В 2024 г. Европейский центральный банк посоветовал работающим в России кредиторам из еврозоны ускорить вывод средств, говорится в материале.

«Ведомости» со ссылкой на обзор «СПАРК-Интерфакса» на основе данных ЕГРЮЛ писали, что в конце 2023 г. в России действовало на 37% меньше компаний, чем в пиковом по количеству таких юрлиц 2017 г. Но несмотря на уход западных игроков из России, в последние два года темпы сокращения замедлились: за 10 месяцев 2023 г. их количество уменьшилось на 3400 юрлиц, за весь 2022 г. – на 6200, за 2021 г. – на 17 300.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных