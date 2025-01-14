Американские и европейские компании заплатили РФ $3,5 млрд налогов в 2023 году

«Ведомости» со ссылкой на обзор «СПАРК-Интерфакса» на основе данных ЕГРЮЛ писали, что в конце 2023 г. в России действовало на 37% меньше компаний, чем в пиковом по количеству таких юрлиц 2017 г. Но несмотря на уход западных игроков из России, в последние два года темпы сокращения замедлились: за 10 месяцев 2023 г. их количество уменьшилось на 3400 юрлиц, за весь 2022 г. – на 6200, за 2021 г. – на 17 300.