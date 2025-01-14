В США запретят «умные» авто с китайскими и российскими технологиями
Администрация президента США Джо Байдена завершила разработку правила, которое фактически запрещает въезд на американские дороги «умных» автомобилей с китайскими и российскими технологиями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на объявление бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.
В заявлении говорится, что технологии из Китая и России якобы представляют неприемлемый риск для национальной безопасности США. Имеется в виду, что современные транспортные средства с доступом в интернет потенциально могут собирать конфиденциальные данные, в том числе о водителях, или позволить иностранным злоумышленникам удаленно управлять автомобилями.
Разработанное правило запрещает импорт «умных» транспортных средств с определенным оборудованием и программным обеспечением, которые имеют «достаточную связь» с Китаем или Россией, а также продажу этих компонентов по отдельности. Некоторые из ограничений вступят в силу с 2027 модельного года, другие – с 2030 г.
О том, что министерство торговли США готовится ввести запрет на китайское и российское оборудование и программное обеспечение для некоторых автомобилей, Bloomberg сообщил со ссылкой на источники в конце сентября. Планируемые ограничения связаны с расследованием рисков кибербезопасности китайского программного обеспечения для транспортных средств, которое администрация президента Байдена начала в марте.