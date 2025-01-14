В США запретят «умные» авто с китайскими и российскими технологиями

Разработанное правило запрещает импорт «умных» транспортных средств с определенным оборудованием и программным обеспечением, которые имеют «достаточную связь» с Китаем или Россией, а также продажу этих компонентов по отдельности. Некоторые из ограничений вступят в силу с 2027 модельного года, другие – с 2030 г.