Bloomberg: минторг США хочет запретить китайское и российское ПО в автомобилях

Американское ведомство может обнародовать новые правила 23 сентября. По данным агентства, представили минторга последние месяцы обсуждали с отраслевыми экспертами проблемы безопасности, связанные новым поколением так называемых умных автомобилей. Запрет коснется использования и тестирования китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи с транспортными средствами. По информации источников агентства, в основном речь идет о мерах в отношении ПО, но предлагаемые правила будут затронут и некоторое оборудование.