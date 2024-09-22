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Bloomberg: минторг США хочет запретить китайское и российское ПО в автомобилях

Ведомости

Министерство торговли США готовится ввести запрет на китайское и российское оборудование и программное обеспечение для некоторых автомобилей в связи с рисками кибербезопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Американское ведомство может обнародовать новые правила 23 сентября. По данным агентства, представили минторга последние месяцы обсуждали с отраслевыми экспертами проблемы безопасности, связанные новым поколением так называемых умных автомобилей. Запрет коснется использования и тестирования китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи с транспортными средствами. По информации источников агентства, в основном речь идет о мерах в отношении ПО, но предлагаемые правила будут затронут и некоторое оборудование.

Многие новые бензиновые и электрические автомобили оснащены устройствами для подключения их к интернету или облачным сервисам, что делает машины потенциальными целями для взлома, отмечает Bloomberg. Планируемые ограничения связаны с расследованием рисков кибербезопасности китайского программного обеспечения для транспортных средств, которое администрация президента Джо Байден начала в марте.

«Основная забота администрации Байдена – не допустить, чтобы Китай или Россия взламывали автомобили или отслеживали автомобили путем перехвата связи с программными системами, созданными их отечественными компаниями», – говорится в материале.

Меры необходимы, чтобы помешать китайским компаниям собирать данные об американских водителях и отправлять их обратно в Китай, указывает агентство. По словам источников, чиновники намерены принять окончательное решение в январе 2025 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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