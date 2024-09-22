Bloomberg: минторг США хочет запретить китайское и российское ПО в автомобилях
Министерство торговли США готовится ввести запрет на китайское и российское оборудование и программное обеспечение для некоторых автомобилей в связи с рисками кибербезопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Американское ведомство может обнародовать новые правила 23 сентября. По данным агентства, представили минторга последние месяцы обсуждали с отраслевыми экспертами проблемы безопасности, связанные новым поколением так называемых умных автомобилей. Запрет коснется использования и тестирования китайских и российских технологий для автоматизированных систем вождения и систем связи с транспортными средствами. По информации источников агентства, в основном речь идет о мерах в отношении ПО, но предлагаемые правила будут затронут и некоторое оборудование.
Многие новые бензиновые и электрические автомобили оснащены устройствами для подключения их к интернету или облачным сервисам, что делает машины потенциальными целями для взлома, отмечает Bloomberg. Планируемые ограничения связаны с расследованием рисков кибербезопасности китайского программного обеспечения для транспортных средств, которое администрация президента Джо Байден начала в марте.
«Основная забота администрации Байдена – не допустить, чтобы Китай или Россия взламывали автомобили или отслеживали автомобили путем перехвата связи с программными системами, созданными их отечественными компаниями», – говорится в материале.
Меры необходимы, чтобы помешать китайским компаниям собирать данные об американских водителях и отправлять их обратно в Китай, указывает агентство. По словам источников, чиновники намерены принять окончательное решение в январе 2025 г.