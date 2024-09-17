FT: США и Япония близки к соглашению об ограничении экспорта чипов в Китай

Администрация президента США Джо Байдена провела месяцы в переговорах с коллегами в Японии и Нидерландах, чтобы установить дополнительные режимы экспортного контроля , которые означали бы, что японские и голландские компании не подпадают под действие «правила прямых иностранных поставок» США. Правительство Японии особенно обеспокоено тем, что Китай может заблокировать экспорт критически важных минералов, в частности, галлия и графита, если Токио примет меры экспортного контроля, продвигаемые США. По словам собеседников издания, Пекин уже направлял угрозы Токио.