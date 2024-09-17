FT: США и Япония близки к соглашению об ограничении экспорта чипов в Китай
США и Япония близки к соглашению об ограничении экспорта технологий в китайскую промышленность по производству микросхем, несмотря на обеспокоенность Токио угрозой Пекина принять ответные меры против японских компаний, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Администрация президента США Джо Байдена провела месяцы в переговорах с коллегами в Японии и Нидерландах, чтобы установить дополнительные режимы экспортного контроля , которые означали бы, что японские и голландские компании не подпадают под действие «правила прямых иностранных поставок» США. Правительство Японии особенно обеспокоено тем, что Китай может заблокировать экспорт критически важных минералов, в частности, галлия и графита, если Токио примет меры экспортного контроля, продвигаемые США. По словам собеседников издания, Пекин уже направлял угрозы Токио.
Один из источников, знакомый с ходом переговоров, сказал, что, хотя достичь соглашения было «нелегко», США пришлось проявить осторожность и не предпринять действий, которые могли бы заставить Японию и Нидерланды отказаться от трехстороннего механизма, созданного при администрации экс-президента Дональда Трампа.
18 июля Bloomberg сообщил, что администрация президента США рассматривает возможность введения «самых жестких» ограничений на экспорт литографических машин по производству чипов в отношении Китая, которые затронут и американских союзников. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США «политизировали торговлю». При этом отмечается, что в Нидерландах и Японии не стремятся выполнять новые завуалированные угрозы по микрочипам от властей США до президентских выборов.