США могут принудительно сократить союзникам доступ к рынку полупроводников в КНР

Объясняется это тем, что в японской политике значимым актором можно считать деловое лобби, говорит Нелидов, и потому часто экономические ведомства в Японии занимают другую позицию, нежели МИД. Премьер Фумио Кисида сейчас не имеет возможности принимать какие-то единоличные решения, не учитывая другие мнения. По полупроводникам Япония сама на деле стремится к «декаплингу» от Китая, но в целом там хотели бы видеть это как постепенный процесс, а не резкий обрыв связей. В долгосрочной перспективе при продолжении конфронтации между США и Китаем Япония будет сокращать с ним свое сотрудничество, но в краткосрочной не станет это делать даже из-за американского давления, заключает эксперт.