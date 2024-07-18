США могут принудительно сократить союзникам доступ к рынку полупроводников в КНР

США могут принудительно сократить союзникам доступ к рынку полупроводников в КНРРечь идет о голландской компании ASML и японской Tokyo Electron
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения «самых жестких» ограничений на экспорт литографических машин по производству чипов в отношении Китая, которые затронут и американских союзников. Это произойдет, если две ведущие компании этой отрасли в мире – голландская ASML Holding NV (единственная в мире создает серийное оборудование для производства чипов на уровне 3 нм) и японская Tokyo Electron Ltd. будут продолжать сотрудничество в области производства передовых микрочипов с китайскими контрагентами.
Согласно информации Bloomberg, в первую очередь речь идет об обслуживании ими своего оборудования, которое было закуплено КНР до масштабных санкций США в октябре 2022 г. Речь идет об использовании правила прямого иностранного продукта (FDPR) 1959 г. Согласно ему, в какой бы стране ни был произведен продукт с использованием даже незначительной доли американских технологий, правительство США может запретить его продажу. Такой шаг американские союзники считают драконовским, но американские чиновники говорят как о все более реальном, если они сами не ужесточат экспортный контроль в отношении КНР.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что США «политизировали торговлю». При этом отмечается, что в Нидерландах и Японии не стремятся выполнять новые завуалированные угрозы по микрочипам от властей США до президентских выборов. И анонимные японские чиновники уже сказали, что их страна не собирается принимать требуемые меры. Одновременно американская администрация испытывает давление от своих компаний (Applied Materials Inc., Lam Research Corp. и KLA Corp.), которые считают, что им уже приходится соблюдать продвигаемые Белым домом меры в отношении китайского рынка.
Новости о новых возможных ограничениях со стороны Белого дома вышли на фоне публикации положительного свежего квартального отчета ASML. По итогам II квартала 2024 г. ей удалось увеличить портфель заказов на 24% в годовом выражении (до 5,57 млрд евро) и на 54% – к предыдущему кварталу. Чистая выручка компании оказалась выше ожиданий экспертов (несмотря на то что сократилась на 9,5% в годовом сравнении). Несмотря на это, акции ASML после публикации новости Bloomberg упали на 7,7% (максимальное падение с октября 2022 г.), как и Tokyo Electron – на 8%.
Но если для японской компании доля китайского рынка составляет порядка 20% (за несколько последних кварталов она снизилась с 35%), то, согласно отчету ASML, для нее именно Китай остается крупнейшим рынком – на него приходится 49% выручки (или 2,3 млрд евро во II квартале 2024 г.). В КНР скупают у голландской компании относительно старые технологии для производства микрочипов. А 15 июля сообщалось, что связанный с ASML Технологический университет Эйндховена попал под прицел критики посла США в Нидерландах Шефали Раздан Дуггал за большое число китайских студентов.
Периодически прагматизм с японской стороны проявляется даже в отношениях с США, когда в Токио ставят свои экономические интересы впереди солидарности с Вашингтоном, отмечает научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов. А в 1980-х гг. между США и Японией были даже настоящие торговые войны, начавшиеся на фоне того, что американцы опасались за свою автопромышленность. Кроме того, Япония пыталась поддерживать сотрудничество с Ираном после исламской революции 1979 г. и даже в нынешних условиях сохраняет свое участие в нефтегазовых проектах РФ.
Объясняется это тем, что в японской политике значимым актором можно считать деловое лобби, говорит Нелидов, и потому часто экономические ведомства в Японии занимают другую позицию, нежели МИД. Премьер Фумио Кисида сейчас не имеет возможности принимать какие-то единоличные решения, не учитывая другие мнения. По полупроводникам Япония сама на деле стремится к «декаплингу» от Китая, но в целом там хотели бы видеть это как постепенный процесс, а не резкий обрыв связей. В долгосрочной перспективе при продолжении конфронтации между США и Китаем Япония будет сокращать с ним свое сотрудничество, но в краткосрочной не станет это делать даже из-за американского давления, заключает эксперт.
Кого это касается
Основная китайская компания, которая специализируется на литографии, – Shanghai Micro Electronics Equipment Group в конце 2023 г. анонсировала создание первого китайского литографического сканера, который предназначен для выпуска чипов по технологии 28 нм. Это нельзя назвать суперсовременной технологией, но еще год назад речь у этой компании шла о выпуске продукции 90 нм. Тем не менее, чтобы создать аналогичный продукции ASML EUV-степпер, Китаю нужно около 10 лет, считают в Джорджтаунском университете.
Японский и голландский бизнес будет вынужден, с одной стороны, прислушиваться к позиции властей США, при этом выискивая новые возможности для своего развития, говорит генеральный директор «Промобита» Максим Копосов. С санкциями США придется считаться, и новые требования, безусловно, можно считать палками в колеса развития китайской независимой микроэлектроники. Что, впрочем, не сможет его остановить, а лишь замедлить, так как Китай наверняка найдет обходные пути для по-прежнему необходимых ему составляющих, считает эксперт.
При этом в июле 2023 г. министерство экономики, торговли и промышленности Японии уже добавляло в список экспортного контроля 23 наименования продукции, которая используется при производстве полупроводников. Тогда в список попало оборудование для тестирования чипов, литографии, напыления, а также компоненты, необходимые для работы с фотолитографией в глубоком ультрафиолете (EUV), которая позволяет делать передовые чипы по технологии 7 нм и меньше.
В сентябре 2023 г. и власти Нидерландов ввели новые меры контроля экспорта в отношении оборудования для производства самых продвинутых полупроводников, которые могут применяться в военной сфере. В ASML говорили, что с начала 2024 г. не будут отгружать китайским покупателям современные литографические машины, начиная с NXT:2000i. А свои самые передовые литографические сканеры с фотолитографией в глубоком ультрафиолете ASML не может продавать в Китай еще с 2019 г.