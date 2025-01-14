Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов

Ведомости

Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке с 28 февраля до 31 августа 2025 г. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовило министерство.

Изначально эксперимент должен был продлиться до 1 декабря. Но в конце ноября правительство продлило его до 28 февраля 2025 г. Теперь Минпромторг предлагает еще раз увеличить срок эксперимента до 31 августа. В ведомстве поясняют, что это позволит участникам оборота строительных материалов «провести дополнительные мероприятия» по настройке технических решений, бизнес-процессов и взаимодействия с информсистемой маркировки. Кроме того, продление срока эксперимента обеспечит плавный переход отрасли от работы в добровольном режиме к обязательной маркировке строительных материалов, которая должна начаться ‎с 1 сентября 2025 г., говорится в пояснительной записке к проекту.

Эксперимент по маркировке стройматериалов стартовал в России с 15 марта 2024 г. К участию допускаются производители цемента, бетонных и строительных сухих смесей, строительных растворов, импортеры стройматериалов и организации оптовой и розничной торговли. Цель тестового периода заключается в выработке оптимальных технологий маркировки выбранных товаров и состава сведений о них для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных