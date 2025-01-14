Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов
Минпромторг России предложил продлить эксперимент по маркировке отдельных видов строительных материалов в потребительской упаковке с 28 февраля до 31 августа 2025 г. Это следует из проекта постановления правительства, который подготовило министерство.
Изначально эксперимент должен был продлиться до 1 декабря. Но в конце ноября правительство продлило его до 28 февраля 2025 г. Теперь Минпромторг предлагает еще раз увеличить срок эксперимента до 31 августа. В ведомстве поясняют, что это позволит участникам оборота строительных материалов «провести дополнительные мероприятия» по настройке технических решений, бизнес-процессов и взаимодействия с информсистемой маркировки. Кроме того, продление срока эксперимента обеспечит плавный переход отрасли от работы в добровольном режиме к обязательной маркировке строительных материалов, которая должна начаться с 1 сентября 2025 г., говорится в пояснительной записке к проекту.
Эксперимент по маркировке стройматериалов стартовал в России с 15 марта 2024 г. К участию допускаются производители цемента, бетонных и строительных сухих смесей, строительных растворов, импортеры стройматериалов и организации оптовой и розничной торговли. Цель тестового периода заключается в выработке оптимальных технологий маркировки выбранных товаров и состава сведений о них для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту.