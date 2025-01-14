Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке стройматериалов

Изначально эксперимент должен был продлиться до 1 декабря. Но в конце ноября правительство продлило его до 28 февраля 2025 г. Теперь Минпромторг предлагает еще раз увеличить срок эксперимента до 31 августа. В ведомстве поясняют, что это позволит участникам оборота строительных материалов «провести дополнительные мероприятия» по настройке технических решений, бизнес-процессов и взаимодействия с информсистемой маркировки. Кроме того, продление срока эксперимента обеспечит плавный переход отрасли от работы в добровольном режиме к обязательной маркировке строительных материалов, которая должна начаться ‎с 1 сентября 2025 г., говорится в пояснительной записке к проекту.