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Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» 360 млн рублей

Соответствующий иск поступил на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы
Никита Ширяев

Министерство обороны подало исковое заявление о взыскании около 360 млн руб. с АО «Туполев», обнаружили «Ведомости» в картотеке Арбитражного суда Москвы. Иск был зарегистрирован 13 января.

Суть требований пока не раскрывается. «Ведомости» направили запросы в Минобороны и «Туполев».

По словам источника «Ведомостей» в авиапромышленности, 360 млн руб. – не очень большая сумма по сравнению со стоимостью новой авиатехники разработки «Туполева». Возможно, речь идет о задержках в выполнении контракта на текущее техническое обслуживание ранее поставленной техники, полагает он.

Это не первый случай, когда разногласия между Минобороны и «Туполевым» становятся предметом судебного разбирательства. Так, в ноябре 2019 г. министерство потребовало взыскать с предприятия свыше 4,6 млрд руб. В такую сумму истец оценил нарушение сроков ремонта самолетов. В свою очередь суды, согласившись с имевшей место просрочкой работ по сервисному обслуживанию самолетов, снизили сумму неустойки до 13 млн руб.

В течение 2024 г. Минобороны регулярно подавало иски о взыскании с Военно-строительной компании (ВСК) неустойки по госконтрактам, стоимости завышения работ или задолженности. Общая сумма исков, предъявленных Минобороны к ВСК, к концу года превысила 19,2 млрд руб.

ВСК была создана указом президента и занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов для военного ведомства. Она входит в структуру военно-строительного комплекса министерства, возводит под ключ жилые дома и микрорайоны, здания, сооружения, инфраструктуру, благоустраивает территории и реконструирует исторические объекты.

АО «Туполев» является одной из ведущих российских компаний, которая занимается проектированием, производством и послепродажным сопровождением ракетоносцев и самолетов специального назначения. Предприятие входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК»), находящуюся под управлением ГК «Ростех». Первый самолет созданного Андреем Туполевым опытного конструкторского бюро совершил первый полет в 1923 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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