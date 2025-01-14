Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» 360 млн рублей

Это не первый случай, когда разногласия между Минобороны и «Туполевым» становятся предметом судебного разбирательства. Так, в ноябре 2019 г. министерство потребовало взыскать с предприятия свыше 4,6 млрд руб. В такую сумму истец оценил нарушение сроков ремонта самолетов. В свою очередь суды, согласившись с имевшей место просрочкой работ по сервисному обслуживанию самолетов, снизили сумму неустойки до 13 млн руб.