Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» 360 млн рублей

Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» 360 млн рублейСоответствующий иск поступил на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы
Министерство обороны подало исковое заявление о взыскании около 360 млн руб. с АО «Туполев», обнаружили «Ведомости» в картотеке Арбитражного суда Москвы. Иск был зарегистрирован 13 января.
Суть требований пока не раскрывается. «Ведомости» направили запросы в Минобороны и «Туполев».
По словам источника «Ведомостей» в авиапромышленности, 360 млн руб. – не очень большая сумма по сравнению со стоимостью новой авиатехники разработки «Туполева». Возможно, речь идет о задержках в выполнении контракта на текущее техническое обслуживание ранее поставленной техники, полагает он.
Это не первый случай, когда разногласия между Минобороны и «Туполевым» становятся предметом судебного разбирательства. Так, в ноябре 2019 г. министерство потребовало взыскать с предприятия свыше 4,6 млрд руб. В такую сумму истец оценил нарушение сроков ремонта самолетов. В свою очередь суды, согласившись с имевшей место просрочкой работ по сервисному обслуживанию самолетов, снизили сумму неустойки до 13 млн руб.
ВСК была создана указом президента и занимается строительством специальных, стратегических и социально значимых объектов для военного ведомства. Она входит в структуру военно-строительного комплекса министерства, возводит под ключ жилые дома и микрорайоны, здания, сооружения, инфраструктуру, благоустраивает территории и реконструирует исторические объекты.
АО «Туполев» является одной из ведущих российских компаний, которая занимается проектированием, производством и послепродажным сопровождением ракетоносцев и самолетов специального назначения. Предприятие входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК»), находящуюся под управлением ГК «Ростех». Первый самолет созданного Андреем Туполевым опытного конструкторского бюро совершил первый полет в 1923 г.