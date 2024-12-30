Игорь Маковский назначен гендиректором ВСК Минобороны
Согласно сообщению, он окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского, Калининградский государственный университет по специальности «юриспруденция» и Северо-Западную академию государственной службы. С 1993 по 1999 г. он служил в вооруженных силах и занимал пост председателя совета директоров ООО «Европейская промышленная группа», а также возглавлял АО «Янтарьэнерго».
Перед назначением генеральным директором ППК ВСК он руководил ПАО «Россети Центр», управляющей компанией ПАО «Россети Центр и Приволжье». За свои достижения был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
ППК ВСК реализует крупнейшие строительные проекты для военного ведомства, однако в настоящее время под следствием находятся ряд ее бывших руководителей, включая экс-замминистра Тимура Иванова, который курировал компанию от министерства. Они проходят по делу о взятке. 25 июля был арестован бывший генеральный директор ВСК Андрей Белков, его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).
3 декабря сообщалось, что сумма исков Минобороны РФ к ВСК с января по ноябрь 2024 г. составила более 19,2 млрд руб. В ноябре Минобороны подало в суд 51 иск на общую сумму 5,430 млрд руб. Ранее оборонное ведомство подало иски на 13,8 млрд руб. Это в 45 раз больше, чем за весь прошлый год (441,3 млн руб.). Минобороны требует выплатить неустойки по государственным контрактам и взыскать стоимость завышения работ или задолженности. В середине декабря Белоусов возглавил наблюдательный совет ВСК.