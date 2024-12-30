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Игорь Маковский назначен гендиректором ВСК Минобороны

Ведомости

Игорь Маковский приказом министра обороны Андрея Белоусова назначен генеральным директором публично-правовой компании Военно-строительная компания МО РФ (ППК ВСК), говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, он окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского, Калининградский государственный университет по специальности «юриспруденция» и Северо-Западную академию государственной службы. С 1993 по 1999 г. он служил в вооруженных силах и занимал пост председателя совета директоров ООО «Европейская промышленная группа», а также возглавлял АО «Янтарьэнерго».

Перед назначением генеральным директором ППК ВСК он руководил ПАО «Россети Центр», управляющей компанией ПАО «Россети Центр и Приволжье». За свои достижения был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ППК ВСК реализует крупнейшие строительные проекты для военного ведомства, однако в настоящее время под следствием находятся ряд ее бывших руководителей, включая экс-замминистра Тимура Иванова, который курировал компанию от министерства. Они проходят по делу о взятке. 25 июля был арестован бывший генеральный директор ВСК Андрей Белков, его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ).

3 декабря сообщалось, что сумма исков Минобороны РФ к ВСК с января по ноябрь 2024 г. составила более 19,2 млрд руб. В ноябре Минобороны подало в суд 51 иск на общую сумму 5,430 млрд руб. Ранее оборонное ведомство подало иски на 13,8 млрд руб. Это в 45 раз больше, чем за весь прошлый год (441,3 млн руб.). Минобороны требует выплатить неустойки по государственным контрактам и взыскать стоимость завышения работ или задолженности. В середине декабря Белоусов возглавил наблюдательный совет ВСК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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