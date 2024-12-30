Игорь Маковский назначен гендиректором ВСК Минобороны

3 декабря сообщалось, что сумма исков Минобороны РФ к ВСК с января по ноябрь 2024 г. составила более 19,2 млрд руб. В ноябре Минобороны подало в суд 51 иск на общую сумму 5,430 млрд руб. Ранее оборонное ведомство подало иски на 13,8 млрд руб. Это в 45 раз больше, чем за весь прошлый год (441,3 млн руб.). Минобороны требует выплатить неустойки по государственным контрактам и взыскать стоимость завышения работ или задолженности. В середине декабря Белоусов возглавил наблюдательный совет ВСК.