Белоусов возглавил наблюдательный совет Военно-строительной компании

25 июля был арестован бывший генеральный директор ВСК Андрей Белков, его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). По данным «Коммерсанта», речь идет о закупке томографа по завышенной цене в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ), которое тогда возглавлял Белков. Работу Белкова в ВСК курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, который в апреле был отправлен в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).