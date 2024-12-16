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Белоусов возглавил наблюдательный совет Военно-строительной компании

Ведомости

Министр обороны Андрей Белоусов стал председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании (ВСК). Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.

Кроме того, в наблюдательный совет включены начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов (по согласованию), первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, замминистра финансов РФ Алексей Липаев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков (по согласованию).

Председатель и члены наблюдательного совета назначены на срок пять лет.

Документ также досрочно прекращает полномочия предыдущего председателя Сергея Шойгу.

25 июля был арестован бывший генеральный директор ВСК Андрей Белков, его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). По данным «Коммерсанта», речь идет о закупке томографа по завышенной цене в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ), которое тогда возглавлял Белков. Работу Белкова в ВСК курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, который в апреле был отправлен в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

В октябре 2019 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании ВСК, занимающейся стройками в интересах Минобороны. Учредителем организации стало Минобороны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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