Белоусов возглавил наблюдательный совет Военно-строительной компании
Министр обороны Андрей Белоусов стал председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании (ВСК). Соответствующее распоряжение правительства России опубликовано на портале правовой информации.
Кроме того, в наблюдательный совет включены начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов (по согласованию), первый замминистра обороны РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов, замминистра финансов РФ Алексей Липаев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков (по согласованию).
Председатель и члены наблюдательного совета назначены на срок пять лет.
Документ также досрочно прекращает полномочия предыдущего председателя Сергея Шойгу.
25 июля был арестован бывший генеральный директор ВСК Андрей Белков, его обвинили в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). По данным «Коммерсанта», речь идет о закупке томографа по завышенной цене в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в Москве в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ), которое тогда возглавлял Белков. Работу Белкова в ВСК курировал бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, который в апреле был отправлен в СИЗО по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).