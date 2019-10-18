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Путин создал новую компанию для строек Минобороны

Ведомости
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Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании (ВСК), которая займется стройками в интересах Минобороны.

Новая организация станет генподрядчиком и головным исполнителем строительства военных объектов. Она также займется спецобъектами – за исключением тех, что относятся к полномочиям Федеральной службы охраны или Главного управления специальных программ президента. В состав компании войдут строительные организации и производители строительных материалов.

Учредителем организации станет Минобороны. Во главе Военно-строительной компании будет находиться гендиректор, также будут созданы наблюдательный совет и правление. Ее устав утвердит правительство в течение трех месяцев.

В феврале о планах создать такую компанию писала газета «Коммерсантъ». Издание напоминало, что до сентября 2017 г. вопросами военного строительства занимался подведомственный Минобороны «Спецстрой», в ведении которого были десятки ФГУПов. Но после череды скандалов предприятие было ликвидировано, и Минобороны реорганизовало строительный комплекс, оставив восемь укрупненных ФГУПов и три АО (Главное управление обустройства войск, 31-й Государственный проектный институт специального строительства и 20-й Центральный проектный институт).

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Политика
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Правительство оценило потери России от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Ведомости
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Потери российской экономики из-за таяния вечной мерзлоты составляют от 50 до 150 млрд руб. в год. Об этом в интервью Bloomberg сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Как пишет издание, в Арктике потепление происходит в два раза быстрее, чем в остальном мире. «Эту проблему нужно решать, поскольку ущерб будет расти с каждым годом. Масштаб очень серьезен. Трубы взрываются, сваи рушатся», – сказал замминистра. Он подчеркнул, что изучение вечной мерзлоты – одна из самых незаслуженно забытых задач и приоритетов государства. «Как министерство, ответственное за развитие Арктики, мы не можем игнорировать эту тему, потому что она напрямую влияет на экономическое развитие», – добавил Крутиков.

К 2050 г. потепление может затронуть около пятой части инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, что обойдется примерно в $84 млрд, то есть 7,5% ВВП России, свидетельствует исследование, опубликованное в феврале учеными, в том числе профессором Университета Джорджа Вашингтона Дмитрием Стрелецким. По их данным, более половины жилой недвижимости стоимостью около $53 млрд также может быть повреждено.

Bloomberg обращает внимание на то, что в вечной мерзлоте находится около 15% российской нефти и 80% газа. Повышение температуры – причина особого беспокойства компаний. Представитель «Норникеля» в разговоре с Bloomberg подтвердил, что здания в Норильске теряют устойчивость. В городе строят новые дома с меньшим весом и количеством этажей.

Комментарии Крутикова – очередной признак того, что Россия, четвертый по величине источник выбросов в мире, воспринимает проблему изменения климата всерьез, отмечает Bloomberg. В то же время агентство обращает внимание, что президент России Владимир Путин на протяжении большей части своего пребывания у власти выражал сомнения в широко принятой точке зрения о том, что причиной глобального потепления в основном является человеческая жизнедеятельность.

В начале октября Путин прокомментировал выступление шведской экоактивистки Греты Тунберг, которая раскритиковала мировых лидеров за то, что они недостаточно внимания уделяют проблемам глобального потепления. Он отметил, что не разделяет «общих восторгов». По мнению Путина, Тунберг не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен, быстро развивается и люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции». «А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию Солнца, которой в Африке достаточно. Кто-нибудь объяснил, чего это стоит?» – спросил он.

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Новости

Сбербанк начал использовать искусственный интеллект при подборе сотрудников

Ведомости
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Сбербанк начал проводить автоматизированную оценку соискателей при найме консультантов в свои отделения: с помощью искусственного интеллекта он присваивает каждому кандидату на должность скоринг-балл и вычисляет, как скоро тот может решить уволиться. Об этом рассказал управляющий директор Центра развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Андрей Черток (его цитирует РБК).

По его словам, при вычислении анализируется предыдущий опыт работы потенциального сотрудника. Так, если предыдущий опыт больше был связан со стоячей работой (например, официант), то вероятность увольнения ниже. Если же человек работал, например, в маникюрном салоне, то ему сложнее адаптироваться к работе в отделении в качестве консультанта, рассказал Черток. Какие еще параметры учитываются при присвоении скоринг-балла, представитель банка не уточнил.

Проект пока запущен в пилотном режиме, решение о полноценном внедрении модели еще не принято, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.

Прогнозирование увольнений применяется в Сбербанке пока только при найме консультантов, отметил Черток. По его словам, на этой должности наблюдается большая текучка.

Сбербанк открыл бесплатную школу для программистов

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Депутат запросил «Яндекс» и операторов об использовании зарубежного оборудования

Ведомости
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Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин направил запросы руководителям «Яндекса», Rambler Group, Mail.ru Group и четырех операторов – МТС, «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), «Мегафона» и Tele2 об использовании ими иностранного оборудования. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«По сообщениям федеральных СМИ, компания "Газпром" столкнулась с принудительным отключением через спутник иностранного оборудования – австрийские компрессоры отключены дистанционно еще в 2012 г. и до сих пор не работают», – отметил в запросах Горелкин. Он поинтересовался, возможна ли такая ситуация с иностранным оборудованием IT-компаний и операторов. «Если такое дистанционное вмешательство случится завтра, окажется ли готова ваша компания к оперативной ликвидации возможных последствий?» – сказано в запросах.

«Ведомости» запросили комментарий «Яндекса», Rambler Group, Mail.ru Group.

О том, что австрийская компания LMF отключила свои компрессоры, которые проходили испытания на объекте «дочки» «Газпрома», стало известно 15 октября. Компрессоры были отключены через спутник в 2012 г., т. е. еще до санкций против России из-за присоединения Крыма, пояснял «Газпром». После этого компания решила закупить подобное оборудование у российских производителей. Компания уточнила, что опытный образец такого оборудования уже изготовило одно из предприятий в Татарстане.

Горелкин – автор резонансного законопроекта об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами в России. 10 октября предложенные депутатом поправки обсуждались в Госдуме – на заседании экспертного совета при комитете по информационной политике. «Яндекс» резко раскритиковал их, назвав дискриминирующими и мешающими развитию отечественной IT-отрасли. Если законопроект будет принят, то через 10 лет на улицах Москвы будут ездить не российские беспилотники, а беспилотники производства США или, может, Китая, подчеркивали в компании.

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Политика
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Протестующие заблокировали вход в барселонский храм Саграда Фамилиа

Ведомости
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Вход в одну из самых известных достопримечательностей Барселоны – храм Саграда Фамилиа – заблокирован протестующими. Об этом говорится в его Twitter.

«Из-за того что группа протестующих в настоящее время находится перед базиликой и блокирует вход, мы не можем гарантировать, что посетители могут войти внутрь», – говорится в сообщении. Храм будет открыт до тех пор, пока это безопасно, отмечается там же. Администрация Саграды Фамилии напоминает, что заранее купленный билет можно обменять на сайте.

Саграда Фамилиа – храм, расположенный в центре Барселоны. Его начали строить в 1882 г. по проекту Антонио Гауди. Возведение храма продолжается до сих пор, однако его основная часть давно построена, его регулярно посещают прихожане и туристы.

В Барселоне уже несколько дней продолжаются протесты. Их причина – приговор Верховного суда Испании каталонским лидерам, причастным к организации референдума о независимости Каталонии. Девять человек приговорили к разным срокам заключения. Шестеро из них получили от 9 до 13 лет тюрьмы.

Барселону охватили протесты

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Бизнес
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Галицкий может профинансировать образовательные программы КубГУ

Ведомости
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Основатель «Магнита» Сергей Галицкий планирует участвовать в финансировании образовательных программ Кубанского государственного университета (КубГУ). Об этом бизнесмен рассказал на бизнес-форуме «Дело за малым».

«Мы начали сотрудничество с Кубанским университетом, который я окончил, по вопросам улучшения его материальной базы, мы думаем сейчас о программах образовательных, которые мы сможем финансировать внутри университета», – отметил Галицкий. Однако бизнесмен не рассказал, о каких именно программах идет речь.

Галицкий в 1993 г. окончил экономический факультет КубГУ по специальности «экономическое и социальное планирование». Кроме того, в этом вузе училась его дочь – Полина Галицкая. Она также выпускница экономического факультета, рассказывал Галицкий в интервью Forbes.

В сентябре 2019 г. Галицкий подарил КубГУ новое футбольное поле, сообщало издание «Юга.ру». Кроме того, бизнесмен взял на себя все расходы по его укладке. Во сколько именно обошелся подарок, Галицкий не рассказывал.

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Политика
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Информагентство Associated Press обвинили в предвзятости после жалобы Памфиловой

Ведомости
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В публикации Associated Press, сделанной на основе интервью с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, имеются признаки тенденциозности и нарушается принцип объективности. Об этом говорится в решении Общественной коллегии по жалобам на прессу, опубликованном на ее сайте.

«Несмотря на то что в публикациях действительно использованы высказывания Эллы Памфиловой из ее интервью, их общий смысл расходится с тем, что она в них вкладывала», – отметила коллегия. По ее мнению, публикация AP выглядит тенденциозной, что нарушает принцип объективности.

Коллегия подчеркнула, что материал агентства имеет «признаки текста не беспристрастного, политизированного и, главное, заметно расходящегося со смыслом и тональностью сказанного <...> Памфиловой на камеру». «Вкрапление в текст не искаженных и не оборванных цитат из интервью <...> мало что меняет в его характере, поскольку сами эти цитаты введены автором в им же выстроенный контекст», – добавила она.

Также коллегия обратила внимание на то, что два прямых высказывания, определенно не делавшихся Памфиловой, воспринимаются читателем как раскавыченная цитата, а оба варианта заголовка не отражают позицию руководителя ЦИК.

В то же время организация указала на «облегченный» подход сотрудников ЦИК «к работе со всемирно известным информационным партнером». «По роду своей деятельности эти сотрудники должны иметь четкое представление о принципах, форматах и технологиях информационной работы АР», – подчеркнула коллегия.

29 августа, незадолго до единого дня голосования 8 сентября, AP опубликовало материал, написанный на основе интервью с Памфиловой. Он был посвящен выборам в Мосгордуму, вызвавшим протесты в столице. На следующий день ЦИК разослал журналистам сообщение с просьбой не использовать материалы из интервью.

9 сентября Памфилова пожаловалась на агентство в общественную коллегию.

Бизнес
Новости

Спикер венесуэльского парламента опроверг планы передать PDVSA «Роснефти»

Ведомости
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Венесуэла не собирается передавать «Роснефти» контроль над своей государственной нефтедобывающей компанией PDVSA. Об этом «РИА Новости» сказал Диосдадо Кабельо, председатель национального учредительного собрания венесуэльского парламента.

«Нет, конечно, нет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможной передаче госкомпании. Он отметил, что у Венесуэлы хорошие отношения с «Роснефтью» и Россией, а президент Владимир Путин и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин – лучшие друзья этой страны.

О том, что правительство Венесуэлы предложило «Роснефти» полный контроль над PDVSA, сообщила 16 октября венесуэльская газета El Nacional. По ее данным, в Москве предложение восприняли положительно.

PDVSA с января этого года находится под санкциями США. После введения ограничительных мер экспорт PDVSA упал на 40%. Условием для снятия санкций Вашингтон назвал уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объявление новых выборов. В начале июня минфин США ужесточил санкции в отношении PDVSA, запретив экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти.

В сентябре венесуэльская госкомпания открыла представительство в Москве.

Экономика
Новости

Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Ведомости
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Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.

«Мы видим, что наша ставка может быть не просто снижена, но мы можем действовать более решительно», – сказала Набиуллина. По ее словам, обычно ЦБ предпочитает изменять ставку умеренным темпом. Однако актуальные данные об экономической ситуации и инфляции в стране могут повлиять на прогноз регулятора. Она отметила, что текущая инфляция составляет около 3,8%, что позволяет говорить о дальнейшем снижении ставки.

Кроме того, Набиуллина рассказала о факторах, которые позволят ускорить рост российской экономики. По ее словам, проводимая в России фискальная и монетарная политика должны этому способствовать.

«Мы считаем, что у бюджетной политики появится больший стимул, нормализация нашей монетарной политики окажет дополнительное положительное влияние на экономический рост», – подчеркнула она.

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что ЦБ в ближайшее время уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.

Наша экономическая политика. Главные события за 20 лет

Политика
Новости

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину и Макрону

Ведомости
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев недавно обратился с письмом к российскому президенту Владимиру Путину и его французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, об этом он рассказал в интервью «Известиям».

«Я не хотел бы навязываться в советчики. Только в каких-то особых случаях обращаюсь к лидерам – как правило, это краткое письмо. Некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, президенту Франции Макрону», – сказал он, не уточнив тему письма. По словам Горбачева, он не скрывает своего мнения по значимым вопросам. «Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», – добавил политик.

По его мнению, сейчас наступило тревожное время, когда на мировых лидерах лежит большая ответственность. Необходимо обратить внимание на такие опасные тенденции, как пренебрежение международным правом и милитаризация мировой политики, считает Горбачев. Он отметил, что России и США необходимо вести переговоры о нераспространении вооружений для поддержания стратегической стабильности.

Также Горбачев высказался об угрозе ядерной войны. По его словам, пока существует ядерное оружие, ничего исключать нельзя. Причиной мировой катастрофы может стать случайность или технический сбой. «Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать», – добавил Горбачев.

Финансы
Новости

Газпромбанк увеличит количество отделений на 25%

Ведомости
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Газпромбанк планирует открыть около 100 новых отделений по всей стране в следующем году, говорится в сообщении банка.

Инвестиции в открытие отделений банк не раскрывает, большая часть отделений будет на арендованных площадях. Сейчас у Газпромбанка открыто 400 отделений. Заместитель председателя правления банка Дмитрий Зауэрс объясняет увеличение отделений тем, что живое общение с клиентами до сих пор остается одной из важнейших составляющих для развития крупной банковской розницы, несмотря на цифровизацию.

На прошлой неделе совладелец Альфа-банка Петр Авен и основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков поспорили о будущем банковских отделений. По мнению первого, людям необходимо живое общение, именно поэтому банковские отделения продолжат существовать. Второй же бизнесмен придерживается противоположной позиции: банковских отделений быть не должно.

Политика
Новости

Начальника полиции района Дорогомилово задержали по подозрению во взятке

Ведомости
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Начальника полиции в московском районе Дорогомилово задержали по подозрению в получении взятки в 3,5 млн руб. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД.

В нем отмечается, что задержан и его заместитель – начальник отдела уголовного розыска. Оба задержаны при получении денег, подчеркивает ведомство.

От кого именно они получали взятку, МВД не уточнило. По предварительным данным министерства, деньги были «первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб.». Задержание произошло 17 октября в Москве.

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что ФСБ начала следственные действия в УВД по Западному округу (ЗАО) Москвы.

По данным на сайте УВД, начальник отдела в Дорогомилово – Мераб Давитадзе. Задержанный начальник полиции – его заместитель.

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