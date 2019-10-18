Путин создал новую компанию для строек Минобороны
Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании (ВСК), которая займется стройками в интересах Минобороны.
Новая организация станет генподрядчиком и головным исполнителем строительства военных объектов. Она также займется спецобъектами – за исключением тех, что относятся к полномочиям Федеральной службы охраны или Главного управления специальных программ президента. В состав компании войдут строительные организации и производители строительных материалов.
Учредителем организации станет Минобороны. Во главе Военно-строительной компании будет находиться гендиректор, также будут созданы наблюдательный совет и правление. Ее устав утвердит правительство в течение трех месяцев.
В феврале о планах создать такую компанию писала газета «Коммерсантъ». Издание напоминало, что до сентября 2017 г. вопросами военного строительства занимался подведомственный Минобороны «Спецстрой», в ведении которого были десятки ФГУПов. Но после череды скандалов предприятие было ликвидировано, и Минобороны реорганизовало строительный комплекс, оставив восемь укрупненных ФГУПов и три АО (Главное управление обустройства войск, 31-й Государственный проектный институт специального строительства и 20-й Центральный проектный институт).