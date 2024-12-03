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Сумма исков Минобороны к ВСК превысила 19,2 млрд рублей с начала 2024 года

Ведомости

Сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании (ВСК) с января по ноябрь 2024 г. составила более 19,2 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные об исковых заявления оборонного ведомства.

В ноябре Минобороны подало в суд 51 иск на общую сумму 5,430 млрд руб. Ранее оборонное ведомство подало иски на 13,8 млрд руб. Это в 45 раз больше, чем за весь прошлый год (441,3 млн руб.). Минобороны требует выплатить неустойки по государственным контрактам и взыскать стоимость завышения работ или задолженности.

25 июля 2024 г. бывший гендиректор ВСК Андрей Белков был взят под стражу Тверским судом Москвы по обвинению в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). «Коммерсантъ» писал, что речь идет о закупке томографа по завышенным ценам в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в столице в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ), которое тогда возглавлял Белков.

Издание сообщало, что работу Белкова в ВСК курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который в апреле был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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