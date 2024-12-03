Сумма исков Минобороны к ВСК превысила 19,2 млрд рублей с начала 2024 года

Издание сообщало, что работу Белкова в ВСК курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который в апреле был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.