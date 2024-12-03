Сумма исков Минобороны к ВСК превысила 19,2 млрд рублей с начала 2024 года
В ноябре Минобороны подало в суд 51 иск на общую сумму 5,430 млрд руб. Ранее оборонное ведомство подало иски на 13,8 млрд руб. Это в 45 раз больше, чем за весь прошлый год (441,3 млн руб.). Минобороны требует выплатить неустойки по государственным контрактам и взыскать стоимость завышения работ или задолженности.
25 июля 2024 г. бывший гендиректор ВСК Андрей Белков был взят под стражу Тверским судом Москвы по обвинению в злоупотреблении полномочиями во время выполнения гособоронзаказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). «Коммерсантъ» писал, что речь идет о закупке томографа по завышенным ценам в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте в столице в 2019 г. Заказчиком выступало ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ГВСУ), которое тогда возглавлял Белков.
Издание сообщало, что работу Белкова в ВСК курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, который в апреле был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.