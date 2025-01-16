В России проведут аудит выданных лицензий на недра

4 апреля 2024 г. замруководителя Роснедр Дмитрий Данилин сообщил, что объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2023 г. снизился до 25,3 млрд руб. – на 37% год к году. Это самый низкий показатель с 2010 г. По словам Данилина, к падению доходов государства от продажи лицензий, в частности, привели санкционное давление, исчерпание крупных рентабельных объектов в нераспределенном фонде, недопуск иностранцев к участию в аукционах, а также установление специальных требований к участникам. По его мнению, эти факторы способствуют ограничению конкуренции на торгах и снижению доходов государства от разовых платежей.