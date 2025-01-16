В России проведут аудит выданных лицензий на недра
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев поручил провести аудит ранее выданных лицензий на пользование недрами и актуализировать систему мониторинга для выявления нарушений. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера по итогам совещания, посвященного системе управления фондом недр.
Руководители профильных ведомств доложили Патрушеву об основных аспектах управления отраслью. В частности, речь шла об администрировании лицензий и стимулировании выполнения недропользователями обязательств по ним.
Патрушев отметил, что минерально-сырьевая база России включает почти 240 видов полезных ископаемых, эти запасы сосредоточены более чем в 40 000 месторождений. Кроме того, добыча ресурсов приносит порядка 40% доходов консолидированного бюджета.
«С учетом таких масштабов, безусловно, государственная политика должна обеспечивать эффективное управление сырьевой базой», – сказал вице-премьер.
На совещании были упомянуты поправки в закон «О недрах», внесенные в последние годы. В том числе речь шла о введении цифровой лицензии, усовершенствовании системы мониторинга, росте платежей при превышении сроков геологоразведки. Отдельно поднималась тема работы по «спящим» лицензиям. В период с 2022 г. по 2024 г. около 900 лицензий были досрочно прекращены.
4 апреля 2024 г. замруководителя Роснедр Дмитрий Данилин сообщил, что объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2023 г. снизился до 25,3 млрд руб. – на 37% год к году. Это самый низкий показатель с 2010 г. По словам Данилина, к падению доходов государства от продажи лицензий, в частности, привели санкционное давление, исчерпание крупных рентабельных объектов в нераспределенном фонде, недопуск иностранцев к участию в аукционах, а также установление специальных требований к участникам. По его мнению, эти факторы способствуют ограничению конкуренции на торгах и снижению доходов государства от разовых платежей.