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В России проведут аудит выданных лицензий на недра

Ведомости

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев поручил провести аудит ранее выданных лицензий на пользование недрами и актуализировать систему мониторинга для выявления нарушений. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера по итогам совещания, посвященного системе управления фондом недр.

Руководители профильных ведомств доложили Патрушеву об основных аспектах управления отраслью. В частности, речь шла об администрировании лицензий и стимулировании выполнения недропользователями обязательств по ним.

Патрушев отметил, что минерально-сырьевая база России включает почти 240 видов полезных ископаемых, эти запасы сосредоточены более чем в 40 000 месторождений. Кроме того, добыча ресурсов приносит порядка 40% доходов консолидированного бюджета.

«С учетом таких масштабов, безусловно, государственная политика должна обеспечивать эффективное управление сырьевой базой», – сказал вице-премьер.

На совещании были упомянуты поправки в закон «О недрах», внесенные в последние годы. В том числе речь шла о введении цифровой лицензии, усовершенствовании системы мониторинга, росте платежей при превышении сроков геологоразведки. Отдельно поднималась тема работы по «спящим» лицензиям. В период с 2022 г. по 2024 г. около 900 лицензий были досрочно прекращены.

4 апреля 2024 г. замруководителя Роснедр Дмитрий Данилин сообщил, что объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2023 г. снизился до 25,3 млрд руб. – на 37% год к году. Это самый низкий показатель с 2010 г. По словам Данилина, к падению доходов государства от продажи лицензий, в частности, привели санкционное давление, исчерпание крупных рентабельных объектов в нераспределенном фонде, недопуск иностранцев к участию в аукционах, а также установление специальных требований к участникам. По его мнению, эти факторы способствуют ограничению конкуренции на торгах и снижению доходов государства от разовых платежей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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