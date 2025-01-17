Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск Магомедова к «Росатому» по акциям ДВМП
В Лондоне Высокий суд правосудия Англии и Уэльса отказал в рассмотрении иска от совладельца группы «Сумма» и бывшего акционера транспортной группы Fesco Зиявудина Магомедова, а также подконтрольных ему лиц в отношении госкорпорации «Росатом», Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) и ряда других ответчиков о взыскании около $8 млрд. Об этом сообщается на сайте суда.
Дело рассматривалось с сентября 2023 г. Основанием иска явились утверждения истцов о якобы имевшем место сговоре ответчиков относительно выкупа активов Магомедова в ДВМП по заниженной стоимости в интересах «Росатома».
Высокий суд правосудия Англии и Уэльса установил отсутствие у него юрисдикции для рассмотрения данного дела.
8 ноября 2023 г. президент России Владимир Путин указом внес Дальневосточное морское пароходство (головной актив группы Fesco) в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче «Росатому».
Акции ДВМП оказались в собственности государства по итогам судов, связанных с делами против бывших акционеров Fesco – братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В 2022 г. за незаконное осуществление предпринимательской деятельности в период исполнения полномочий сенатора Магомедом Магомедовым суд взыскал 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства. Суд посчитал, что Магомедов вопреки закону через зарегистрированных за рубежом юридических лиц тайно осуществлял предпринимательскую деятельность, доходы в установленном порядке не декларировал. Используя свое положение, он приобретал высокодоходные активы, которые контролировал через иностранные компании, а управлял с помощью своего брата. В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства по иску Генпрокуратуры.