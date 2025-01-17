Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск Магомедова к «Росатому» по акциям ДВМП

Акции ДВМП оказались в собственности государства по итогам судов, связанных с делами против бывших акционеров Fesco – братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В 2022 г. за незаконное осуществление предпринимательской деятельности в период исполнения полномочий сенатора Магомедом Магомедовым суд взыскал 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства. Суд посчитал, что Магомедов вопреки закону через зарегистрированных за рубежом юридических лиц тайно осуществлял предпринимательскую деятельность, доходы в установленном порядке не декларировал. Используя свое положение, он приобретал высокодоходные активы, которые контролировал через иностранные компании, а управлял с помощью своего брата. В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства по иску Генпрокуратуры.