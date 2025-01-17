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Высокий суд Англии и Уэльса отклонил иск Магомедова к «Росатому» по акциям ДВМП

Ведомости

В Лондоне Высокий суд правосудия Англии и Уэльса отказал в рассмотрении иска от совладельца группы «Сумма» и бывшего акционера транспортной группы Fesco Зиявудина Магомедова, а также подконтрольных ему лиц в отношении госкорпорации «Росатом», Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) и ряда других ответчиков о взыскании около $8 млрд. Об этом сообщается на сайте суда.

Дело рассматривалось с сентября 2023 г. Основанием иска явились утверждения истцов о якобы имевшем место сговоре ответчиков относительно выкупа активов Магомедова в ДВМП по заниженной стоимости в интересах «Росатома».

Высокий суд правосудия Англии и Уэльса установил отсутствие у него юрисдикции для рассмотрения данного дела.

8 ноября 2023 г. президент России Владимир Путин указом внес Дальневосточное морское пароходство (головной актив группы Fesco) в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче «Росатому».

Акции ДВМП оказались в собственности государства по итогам судов, связанных с делами против бывших акционеров Fesco – братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В 2022 г. за незаконное осуществление предпринимательской деятельности в период исполнения полномочий сенатора Магомедом Магомедовым суд взыскал 92,4% акций Дальневосточного морского пароходства. Суд посчитал, что Магомедов вопреки закону через зарегистрированных за рубежом юридических лиц тайно осуществлял предпринимательскую деятельность, доходы в установленном порядке не декларировал. Используя свое положение, он приобретал высокодоходные активы, которые контролировал через иностранные компании, а управлял с помощью своего брата. В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства по иску Генпрокуратуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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