«Росатом» получил контроль в принадлежавшей Fesco компании ДВМП

«Росатом» получил контроль в принадлежавшей Fesco компании ДВМПАктив нужен госкорпорации для проекта транзитных перевозок по Севморпути
Президент Владимир Путин своим указом от 8 ноября внес Дальневосточное морское пароходство (ДВМП; головной актив группы Fesco) в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». Указ опубликован на портале правовых актов.
Транспортная группа Fesco не уполномочена комментировать распорядительные акты государственных органов, говорит представитель компании. Организация работает в прежнем режиме, добавил он. Председатель совета директоров Fesco и один из акционеров компании Андрей Северилов отказался от комментариев. «Ведомости» направили вопросы в «Росатом».
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