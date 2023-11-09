«Росатом» получил контроль в принадлежавшей Fesco компании ДВМП

Транспортная группа Fesco не уполномочена комментировать распорядительные акты государственных органов, говорит представитель компании. Организация работает в прежнем режиме, добавил он. Председатель совета директоров Fesco и один из акционеров компании Андрей Северилов отказался от комментариев. «Ведомости» направили вопросы в «Росатом».