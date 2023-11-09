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«Росатом» получил контроль в принадлежавшей Fesco компании ДВМП

Актив нужен госкорпорации для проекта транзитных перевозок по Севморпути
Денис Ильюшенков Герман Костринский
Для развития Севморпути «Росатому» необходимы базовые порты и грузовой флот, одним из таких портов может стать Владивосток / Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Владимир Путин своим указом от 8 ноября внес Дальневосточное морское пароходство (ДВМП; головной актив группы Fesco) в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». Указ опубликован на портале правовых актов.

Транспортная группа Fesco не уполномочена комментировать распорядительные акты государственных органов, говорит представитель компании. Организация работает в прежнем режиме, добавил он. Председатель совета директоров Fesco и один из акционеров компании Андрей Северилов отказался от комментариев. «Ведомости» направили вопросы в «Росатом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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