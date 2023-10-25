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«Росатом» создал СП с эмиратской DP World для развития Севморпути

Компания должна организовать первую регулярную арктическую контейнерную линию
Герман Костринский
DP World

«Росатом» вместе с DP World (ОАЭ) 20 октября создали ООО «Международная контейнерная логистика» (МКЛ) для развития Северного морского пути (СМП), сообщила пресс-служба госкорпорации. Уставный капитал новой компании составляет 960 млн руб.

DP World – одна из крупнейших в мире логистических компаний. Компания принадлежит Dubai World, подконтрольной правительству ОАЭ. Оперирует более чем 80 контейнерными терминалами более чем в 40 странах.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 51% МКЛ принадлежит «Русатом карго» («дочка» «Атомэнергопрома», входящего в «Росатом»), 49% – у «Ди пи уорлд раша ФЗЕ». Управляющая компания «Русатом карго» – «Глобальный контейнерный сервис», на 99,99% контролируется ООО «Дело-центр», на 0,01% – УК «Дело» (51% принадлежит основателю группы «Дело» Сергею Шишкареву, 49% – «Атомэнергопрому»). В группе «Дело» не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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