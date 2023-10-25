«Росатом» создал СП с эмиратской DP World для развития Севморпути

По данным «СПАРК-Интерфакса», 51% МКЛ принадлежит «Русатом карго» («дочка» «Атомэнергопрома», входящего в «Росатом»), 49% – у «Ди пи уорлд раша ФЗЕ». Управляющая компания «Русатом карго» – «Глобальный контейнерный сервис», на 99,99% контролируется ООО «Дело-центр», на 0,01% – УК «Дело» (51% принадлежит основателю группы «Дело» Сергею Шишкареву, 49% – «Атомэнергопрому»). В группе «Дело» не ответили на запрос «Ведомостей».