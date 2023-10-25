«Росатом» создал СП с эмиратской DP World для развития Севморпути

«Росатом» создал СП с эмиратской DP World для развития СевморпутиКомпания должна организовать первую регулярную арктическую контейнерную линию
«Росатом» вместе с DP World (ОАЭ) 20 октября создали ООО «Международная контейнерная логистика» (МКЛ) для развития Северного морского пути (СМП), сообщила пресс-служба госкорпорации. Уставный капитал новой компании составляет 960 млн руб.
DP World – одна из крупнейших в мире логистических компаний. Компания принадлежит Dubai World, подконтрольной правительству ОАЭ. Оперирует более чем 80 контейнерными терминалами более чем в 40 странах.
По данным «СПАРК-Интерфакса», 51% МКЛ принадлежит «Русатом карго» («дочка» «Атомэнергопрома», входящего в «Росатом»), 49% – у «Ди пи уорлд раша ФЗЕ». Управляющая компания «Русатом карго» – «Глобальный контейнерный сервис», на 99,99% контролируется ООО «Дело-центр», на 0,01% – УК «Дело» (51% принадлежит основателю группы «Дело» Сергею Шишкареву, 49% – «Атомэнергопрому»). В группе «Дело» не ответили на запрос «Ведомостей».