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Россия в 2024 году нарастила поставки СПГ в Китай на 3,3%

Ведомости

Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в 2024 г. увеличился до 8,3 млн т. Это на 3,3% больше, чем в 2023 г. По стоимости импорт снизился на 3,5% до $4,99 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Всего Китай за 2024 г. импортировал 131,69 млн т газа, включая СПГ. Это на 9,9% больше, чем годом ранее.

Среди поставщиков СПГ Китаю Россия находится на четвертом месте. Первую строчку занимает Австралия, в 2024 г. она продала КНР 26,19 млн т (рост на 8,5%). Второе место – Катар с 18,34 млн т и ростом на 10,1%, третье – Малайзия (импорт вырос на 8,6%, до 7,69 млн т). США занимают пятое место с 4,15 млн т и увеличением на 4,4%.

18 декабря «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали, что цена на газ на рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 г. Высокие цены в Азии поддерживает растущий спрос на сжиженный природный газ (СПГ). В Европе спотовые цены на газ в ноябре достигли самого высокого уровня. Это обусловлено снижением предложения на европейском рынке и низкой выработкой ветроэлектростанций, отмечается в обзоре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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