Россия в 2024 году нарастила поставки СПГ в Китай на 3,3%

18 декабря «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали, что цена на газ на рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 г. Высокие цены в Азии поддерживает растущий спрос на сжиженный природный газ (СПГ). В Европе спотовые цены на газ в ноябре достигли самого высокого уровня. Это обусловлено снижением предложения на европейском рынке и низкой выработкой ветроэлектростанций, отмечается в обзоре.