Россия в 2024 году нарастила поставки СПГ в Китай на 3,3%
Объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Китай в 2024 г. увеличился до 8,3 млн т. Это на 3,3% больше, чем в 2023 г. По стоимости импорт снизился на 3,5% до $4,99 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
Всего Китай за 2024 г. импортировал 131,69 млн т газа, включая СПГ. Это на 9,9% больше, чем годом ранее.
Среди поставщиков СПГ Китаю Россия находится на четвертом месте. Первую строчку занимает Австралия, в 2024 г. она продала КНР 26,19 млн т (рост на 8,5%). Второе место – Катар с 18,34 млн т и ростом на 10,1%, третье – Малайзия (импорт вырос на 8,6%, до 7,69 млн т). США занимают пятое место с 4,15 млн т и увеличением на 4,4%.
18 декабря «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) писали, что цена на газ на рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 г. Высокие цены в Азии поддерживает растущий спрос на сжиженный природный газ (СПГ). В Европе спотовые цены на газ в ноябре достигли самого высокого уровня. Это обусловлено снижением предложения на европейском рынке и низкой выработкой ветроэлектростанций, отмечается в обзоре.