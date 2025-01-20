Азербайджан возобновил поставки газа в Болгарию
Болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз ЕАД» заявила о возобновлении поставок природного газа из Азербайджана. Об этом сообщается на сайте компании.
6 января Азербайджан по техническим причинам приостановил поставки газа в Болгарию по долгосрочному контракту. «Булгаргаз ЕАД» отмечала, что остановка работы не повлекла дополнительных расходов на закупку альтернативного природного газа и не отразилась на рынке природного газа в регионе.
При этом компания заявила, что эта ситуация подтверждает необходимость «диверсификации источников и маршрутов поставок» для обеспечения надежности поставок в случае возникновения технических проблем.